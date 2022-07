Občerstvení o něco podražilo i v Dobrušce. Jak vysvětluje provozovatel kiosku na tamním koupališti, svou roli v tom sehrály vysoké ceny energií, ale i potravin, olej nevyjímaje: „Zdražovalo jak co, například hranolky mi během dvou měsíců podražili o 40 korun na 2,5 kilech.“ Hranolky (150 g) tady vyjdou na padesátikorunu, stejně jako v sousedním Opočně. O desetikorunu méně zaplatíte v Rychnově a v Kostelci nad Orlicí. Restaurace na dobrušském koupališti je zavřená již několik let, ale kiosek má poměrně bohatou nabídku. Můžete si tu dát i sýr v bulce, stripsy, párek v rohlíku, bramboráčky, sýr s hranolkami či klobásy z udírny, která je letošní novinkou.

Na Broumar táhnou nové bazény i kuchyň

Koupaliště v Opočně na Broumaru se otevřelo před dvěma lety po rozsáhlé rekonstrukci, pyšní se novými bazény i vodními atrakcemi. Pro letošek se zde rozšířily možnosti občerstvení. „Máme nový stánek – chaloupku a najal jsem víc lidí, protože chodí daleko víc návštěvníků než dřív,“ tvrdí nájemce a provozovatel zdejšího občerstvení Otto Daněk.

Koupaliště si letošní léto pochvalují. V červnu přišlo hodně lidí

Náklady mu stouply hlavně na mzdách pracovníků a energiích. „Tím, že jsme tu udělali nové sezení, lavice, zázemí, výzdobu, aby to tu vypadalo lépe, tak se to promítlo i do cen. Vše jsme zdražili řádově o pět až deset procent, jídlo i nápoje. Pokud například Plzeň stála loni 40 korun, letos ji máme za 50. Dražší jsou i kelímky. Snažím se přitom držet vždy i něco levnějšího. Ale myslím si, že jsou lidé spokojení i za vyšší cenu, když dostanou kvalitní jídlo. Jelikož koupaliště mají sezonní provoz, počítá se s tím, že ceny budou o něco vyšší," podotýká.

Dát si tu můžete steak, panenku, tortillu, žebírka, pizzu, halušky, ale třeba také párek v rohlíku, hranolky, krokety, burgery, bramboráčky, klobásu z grilu, smažák, kuřecí řízečky, topinku, nakládaný hermelín nebo palačinky.

Kemp rozšířil

Loni lákala k vyjížďkám na rybník Broumar nová šlapadla, letos do vybavení tamního koupaliště přibyla trampolína. Vstupné povyskočilo oproti loňsku o desetikorunu na 90 korun pro dospělého. Opočenské koupaliště patří k těm nejmodernějším a také navštěvovanějším v regionu a pokud počasí bude přát, platit to bude určitě i první červencovou sobotu, kdy se tu uskuteční vítání prázdnin a vstup bude zdarma.

„Jsme tady podruhé. Na jaře jsme zde měli přednášku a moc se nám tu líbilo, jinak bychom o tom nevěděli. Takže jsme se rozhodli, že až bude teplo, vezmeme holky sem. Je to tu úplně supr. I kuchyň je perfektní,“ pochvaluje si jedna z návštěvnic Pavlína Valentová z Lična.

Ostatně komu se zde zalíbí, může i přenocovat. Na koupaliště totiž navazuje kemp, jehož kapacita se navýšila. „Dříve bylo místo pro 50 stanů a 40 karavanů, nově přibylo 20 míst pro velké stany. V kempu jsme udělali nová pítka, lidé si stěžovali na bahno. Letos je větší trativod a nemělo by to dělat problémy,“ prozradila správkyně koupaliště a kempu Broumar Milena Kábrtová.

Za žábou do Rychnova

Své kouzlo má pro řadu lidí i areál rychnovského přírodního koupaliště ukrytý v lese Včelném. Možná je sem láká i nostalgie starých časů. Vždyť si zahrálo i v proslulé komedii 40. let Hostinec „U kamenného stolu“. Návštěvníci se prý ptají často po žábě, která je jako dekorace už pěknou řádku let součástí jednoho z bazénů.

Bazén a drahota. Velká koupaliště zdražují, přesto lze ušetřit stovky korun

„Chodím sem pravidelně, líbí se mi tady moc. Je tu studenější voda, ale jinak příjemné. Bazén je úžasný, stejně tak služby,“ hodnotí pobyt na rychnovském koupališti Zdeňka Kohoutková. Na Rychnovsko jezdí na chalupu až z Olomouce: „Když to srovnám s Olomoucí, kolik tam je na koupališti lidí a jak to vypadá zde, tady je to úplně fantastické!“

Celodenní vstupné vyjde na 60 korun, pro děti do 10 let na 40 korun.

Za padesátku si můžete vybrat zapečený toust, 4 bramboráčky nebo půl litru Plzeňského piva. Za 60 korun koupíte langoše, ale v nabídce jsou i palačinky, hranolky, kuřecí stripsy, párek v rohlíku, smažený sýr – buď s hranolkami či v housce a se zeleninou. Nejdražší položkou je tady Caesar salát s kuřecími stripsy za 140 korun. Půl litr malinovky vyjde na 35 korun.

Vamberecké koupaliště v novém

Koupaliště ve Vamberku se letos představí po rekonstrukci v nové podobě. Na příchozí tu bude čekat velký padesátimetrový bazén s plaveckými dráhami, nová skluzavka s dvěma desetimetrovými dráhami, malý dětský bazén s vodním hříbkem a také nová dětská skluzavka. Dětské hřiště bylo rozšířeno a lákat sem bude rovněž minigolf a občerstvení. Otevřít by se mělo v průběhu července, celodenní vstupné bude 60 korun.

Provozovat koupaliště? Je to jáma na peníze

Kdo to nevydrží, může zatím vyrazit do Kostelce nad Orlicí. Ceny občerstvení nijak nevybočují, klobásy si tu dáte za 60 korun, tenké párky za 40 korun, v nabídce dále najdete langoše, bramboráčky, kuřecí nugetky, smažený sýr, párek v rohlíku, hranolky i nanuky. Vstupné na kostelecké koupaliště podražilo pro dospělého o 20 korun na 80 korun, pro děti do 15 let o 15 korun na 55 korun. „Nárůst cen energií a chemie nám nedovolí jednat jinak,“ vysvětlil provozovatel.

U bazénu přitvrdili kvůli Romům: Odpoledne bez whirlpoolu, strážníci na zavolání

„Je to už třetí pokažená sezona. Na první jsme prodělali 150 tisíc korun, loni 100 tisíc korun, a to se těžko dohání. Zaplaťpánbůh je u toho hospoda, takže pořádáme doprovodné akce, ale takto se to nedá dělat do budoucna. Koupaliště provozujeme soukromě, majitelem je město, ale provozní náklady jdou za námi. Jestli se s městem do budoucna nedohodneme, tak to určitě soukromě provozovat nebudeme, je to jáma na peníze,“ upozorňuje provozovatel koupaliště Marián Šípoš, podle něhož by pomohla podpora takovýchto sportovišť ve formě čerpání elektřiny za jinou cenu.

„Náklady budeme mít o 250 tisíc korun vyšší, nejsme z toho odvázaní i vzhledem k prognózám. Pro nás je rozhodující období od poloviny července do poloviny srpna, kdy jsou celozávodní dovolené. Když z toho nevyjdou alespoň tři slušné týdny, tak je vymalovaná celá sezona,“ předpovídá a dodává, že provozovatelům koupališť už zavařily poslední dvě covidové sezony, kdy si řada lidí pořídila domácí bazény. Nemají tak potřebu chodit jinam.

Příklady nabídky občerstvení na koupalištích



V Dobrušce

hranolky 50 Kč

sýr v bulce 90 Kč

stripsy (3 ks) 95 Kč

klobása 90 Kč

párek v rohlíku 32 Kč

stripsy a hranolky 140 Kč

bramboráčky 60 Kč

sýr a hranolky 135 Kč



V Opočně

bramboráčky 60 Kč

klobása z grilu 90 Kč

halušky s uzeným masem a se zelím 145 Kč

topinka s pikantní masovou směsí sypaná sýrem a s beraními rohy 160 Kč

smažený sýr s hranolkami, tatarkou a oblohou 150 Kč

steak s přílohou 250 Kč

tortilla s kuřecími kousky, zeleninou, dresingem a čedarem + nachos chips 160 Kč

palačinky 95 Kč



V Rychnově nad Kněžnou

langoš 60 Kč

kuřecí stripsy s houskou 90 Kč

smažený sýr a hranolky s tatarkou či kečupem 125 Kč

smažený sýr v housce se zeleninou 90 Kč

Caesar salár s kuřecími stripsy 140 Kč

párek v rohlíku 35 Kč

zapečený toust 50 Kč

palačinky (2 ks) 65 Kč



V Kostelci nad Orlicí

klobásy 60 Kč

tenké párky s hořčicí 40 Kč

langoš 50 Kč

bramboráček 10 Kč

hranolky 40 Kč

smažený sýr 40 Kč

párek v rohlíku 30 Kč