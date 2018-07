Počasí letos přeje. Burčák bude dřív, kořalka má být vynikající

Polovina srpna. To je obvyklý termín, kdy se začínají objevovat první stánky s čerstvým burčákem. Vinařský zákon dovoluje tento částečně zkvašený mošt z tuzemské révy prodávat od 1. srpna. A letos by se milovníci tohoto nápoje mohli dočkat v co nejbližším termínu.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Důvod je nasnadě: extrémně teplé jaro. Letošní květen byl podle meteorologů vůbec nejteplejším od roku 1961, kdy se začaly sledovat měsíční průměrné teploty, a červen byl v tomto ohledu pátý nejteplejší. RYCHLÁ VEGETACE Nástup kvetení révy v naší největší vinařské obci – Velkých Bílovicích – letos zaznamenali už 21. května, což je dvacetiletý rekord. V tuto chvíli už jsou na střapcích bobule a vinohradníci se pomalu chystají na nejnapínavější období roku – sklizeň. „Úroda bude mírně nadprůměrná, záleží, zda provedeme ještě probírku hroznů, či ne,“ popsal Deníku Lubomír Lampíř z vinařství Sádek na Třebíčsku. „Určitě dobrá bude tradičně i burčáková sezona, která letos začne vzhledem k vegetaci o 14 dnů dříve,“ odhadl Lampíř. ČTĚTE TAKÉ: Sezona v pálenicích začala o měsíc dříve, z kotlů teče třešňovice Na Mikulovsku nyní očekávají až o pětinu vyšší úrodu než je průměr. „Násada je výborná, vinice jsou momentálně v perfektním zdravotním stavu,“ říká František Drahonský, ředitel vinařství Víno Mikulov. Jedním dechem ale dodává, že rozmary počasí dokážou slibné vyhlídky zhatit v pár okamžicích. Především déle trvající deště při vrcholící sklizni mohou způsobit nežádoucí plísně a následnou hnilobu hroznů. Takto složitou situaci zažili vinaři třeba v roce 2014. Proti tomu loni a předloni révu zlikvidovaly květnové mrazíky. Letošní rychlejší vegetace bude mít mimochodem i vliv na první ročníková vína, která se v Česku tradičně otevírají 11. listopadu. „Brzký začátek sklizně bude pro kvalitu Svatomartinského vína prospěšný. Prodlouží se doba od sběru hroznů do plnění vína do lahví, a každý týden navíc má pozitivní vliv na vývoj, formování a konečnou kvalitu mladého vína,“ vysvětluje Drahonský. MERUŇKOVÁ ALCHYMIE Opatrná radost navíc nepanuje jen u vinařů. Hojnost úrody si pochvalují i sadaři a s nimi zprostředkovaně i destilatéři. Například podle prostějovské rodinné společnosti Distillery Kleiner, která se zaměřuje na malé série pálenek, je nesmírně kvalitní sběr meruněk. Už nyní je jisté, že z nich vznikne ročníková pálenka mimořádné kvality. ČTĚTE TAKÉ: Zemědělci letos zažívají nejranější žně. Výnosy jsou však malé „Mezi nejoblíbenější odrůdy meruněk patří Leskora, Velkopavlovická a Maďarská. Ty mají relativně vyšší cukernatost, ale důležitá je i jejich vůně a další senzorické vlastnosti, dosahované u konečného ovocného destilátu. Na tom se podílejí i další odrůdy jako Lejuna, Ledana nebo Karola, doprovázející v kombinaci při sklizni ranou Leskoru,“ prozrazuje sadař a dodavatel Palírny U Zeleného stromu Jiří Sobotka. ČTĚTE TAKÉ: Zemědělci sečetli škody za loňské sucho. Nepojištěným se odškodné sníží

Autor: Jan Klička