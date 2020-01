V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny.

Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. Druhá platila do konce loňského roku. "S ohledem na další kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil," uvedl Kříž.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v listopadu uvedl, že firmě nedává ekonomický smysl provozovat elektrárnu, pro kterou nemá svoje vlastní uhlí. Tím se podle něj Počerady liší například od elektráren Prunéřov, Tušimice a Ledvice, které spalují uhlí ČEZ.

Prodej vadí ekologům

Mimo smlouvu z roku 2013 stojí nabídka, kterou podal na koupi elektrárny Počerady předloni Tykač. Měl nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Možnou transakci tehdy kritizoval mimo jiné současný premiér Andrej Babiš (ANO), v té době ministr financí.

Prodej elektrárny ostře napadají ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ a že nový vlastník nebude investovat do technologií vedoucích k plnění nových emisních limitů. V listopadu ekologové uspořádali happening před budovou ČEZ. Zástupcům ČEZ předali petici s více než 10 tisíci podpisy proti prodeji elektrárny. Podle hnutí Arnika jsou Počerady spolu s elekrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady s Prunéřovem a Tušimicemi jsou i největším českým zdrojem skleníkových plynů.

Ekologické organizace budou podle svých slovnadále usilovat o uzavření elektrárny, jež je podle dat Integrovaného registru znečišťování největším producentem skleníkových plynů či emisí rtuti a jejích sloučenin do ovzduší.

"Většinově státní ČEZ v rozporu se zájmem státu a veřejnosti předá největší uhelnou elektrárnu kontroverznímu podnikateli, který zájmy státu ignoruje ještě daleko více. Už vidím, jak si v ČEZu spočítají, o kolik snížili emise skleníkových plynů. Ve skutečnosti hrozí v režii Pavla Tykače spíše jejich zvyšování," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Považoval by za absurdní, pokud by elektrárna nespadla do první vlny zavírání na základě doporučení takzvané uhelné komise.

Podle ekologů ale nyní Sev.en Energy bude potřebovat, aby jí ČEZ s elektrárnou předal i platnou výjimku z emisních limitů, které začnou platit už v srpnu 2021, a elektrárna je zdaleka nesplňuje, míní. "Aby mohl elektrárnu provozovat i po roce 2024, musel by nový vlastník Počerad splnit dvě nelehké podmínky současně: získat výjimku z nových limitů ochrany ovzduší nebo povolení k velké, komplikované a ekonomicky velice riskantní rekonstrukci elektrárny a zároveň zabránit tomu, aby o rychlém odstavení elektrárny mezitím rozhodla vládní uhelná komise," poznamenal Jan Rovenský z Greenpeace.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.

Sev.en Energy: Do modernizace a ekologizace Počerad dáme miliardy

Skupina Sev.en Energy hodlá do modernizace a ekologických opatření v hnědouhelné elektrárny Počerady investovat miliardy korun, aby zdroj splňoval stále přísnější limity pro ekologický provoz.

Sáričková Benešová uvedla, že v souladu s podmínkami smlouvy je Tykačova skupina připravena elektrárnu Počerady převzít a připojit ji k ostatním aktivům skupiny Sev.en Energy v ČR. "Zajistíme, aby i nadále dodávala spolehlivou a dostupnou energii lidem a firmám v ČR do té doby, dokud za ní nebude spolehlivá a dostupná náhrada, například nový jaderný zdroj. Poskytneme tím zároveň čas na přípravu a rozvoj dalších nových řešení a technologií v energetice i ověření reálných možností obnovitelných zdrojů energie," sdělila mluvčí.

Ekologické organizace Hnutí Duha, Greenpeace a Limity jsme my v dnešním společném prohlášení uvedly, že považují rozhodnutí ČEZ za nezodpovědné. Skupina Sev.en Energy podle nich elektrárnu bude chtít provozovat dlouhodobě, ideálně do vytěžení velkolomu Vršany na Mostecku po roce 2050. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že nový blok Jaderné elektrárny Dukovany by měl být dokončen v roce 2036.

Sáričková Benešová dnes dále uvedla, že Sev.en Energy respektuje strategický význam elektrárny Počerady pro udržení stability a funkčnosti energetické soustavy. "Do modernizace a ekologizace elektrárny proto hodláme postupně investovat miliardy korun i veškeré úsilí a zkušenosti našich odborníků tak, aby elektrárna splňovala stále přísnější parametry pro ekologický provoz," dodala.