Ekonomice se daří, takže bankrotů firem ubývá. Ekonomický boom ale současně vede ke zdražování elektřiny a plynu. A to až takové, že na něj někteří její dodavatelé nebyli připraveni. Těm proto existenční problémy hrozí. Lidé by se měli připravit na nové triky obchodníků s energiemi.

Loni zbankrotovalo 649 společností, tedy o 16 procent méně než v předešlém roce. Jde o nejnižší číslo od zavedení současného insolvenčního zákona. Počet bankrotů podnikatelů tak klesl na šestileté minimum. Rekordně nízký byl i počet osobních insolvencí, kterých bylo nejméně za posledních osm let. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF.

Spokojenost ve stavebnictví

Mezi odvětvími se počet firemních bankrotů o více než třetinu snížil ve stavebnictví. Mírný nárůst naopak zaznamenaly zemědělské a těžební společnosti. Nepatrně vzrostl také počet insolvencí v odvětvích jako doprava, skladování a činnosti cestovních kanceláří.

Stavebnictví v posledních měsících prochází nejsilnější konjunkturou za poslední dekádu. „Za tím stojí jak investiční aktivita vlády, tak čerpání prostředků z evropských fondů. Stavebním firmám se tak po dlouhých letech vedlo dobře,“ upřesnil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Nervozita u dodavatelů energií

V některých jiných nicméně odvětvích riziko bankrotu nepříjemně stoupá. Jedním z těch nejnáchylnějších jsou menší dodavatelé elektřiny. Velkoobchodní elektřina v uplynulé době rapidně podražila, a to kvůli růstu cen uhlí a emisních povolenek. Někteří z dodavatelů na tuto situaci nebyli dostatečně připraveni a o to více musí nyní zdražovat. To je může připravit o zákazníky, zisk a nakonec vést právě k bankrotu.

Češi přitom nebudou váhat „trestat“ málo konkurenční dodavatele. V loňském roce podle dnes zveřejněných dat rekordně měnili dodavatele elektřiny. Počet změn se proti roku 2017 zvýšil o téměř 60 procent na více než 570 tisíc. Dosud nejvíce změn, přes 473 tisíc, nastalo v roce 2012. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou.

„Zejména menší dodavatelé elektřiny se ocitají pod značným tlakem. Budou proto na stávající nebo potenciální zákazníky zkoušet o to intenzivněji své triky. Zejména starší lidé by si měli dát pozor a nic ve dveřích nepodepisovat zástupcům firem dodávajících elektřinu,“ varoval Kovanda.