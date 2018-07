Počet minipivovarů stále roste. Chtěl jsem si to taky zkusit, vysvětluje majitel

/ROZHOVOR/ Pro většinu lidí bude jméno Zlaty Holušové už jednou provždy spjato s ostravským festivalem Colours of Ostrava (COO), bezpochyby akcí světové úrovně. Jak to má ale první dáma barevného festivalu s politikou, co sleduje v televizi, jakou kuchyni ráda jí a vaří? Přečtěte si, co na sebe v rozhovoru pro Deník prozradila.