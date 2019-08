Bytový boom: od roku 2008 se jich letos začalo stavět nejvíc

Stavební firmy v Česku zahájily v prvním pololetí letošního roku stavbu 5991 bytů v bytových domech. Jde o nejvyšší číslo v daném období od roku 2008, kdy byla od začátku ledna do konce června zahájena stavba 7365 bytů. Meziroční nárůst je téměř třípětinový - 59,4 procenta. Počet zahájených staveb rodinných domů pak meziročně vzrostl o 2,3 procenta na 9787, také zde je údaj za první pololetí nejvyšší za 11 let. Vyplývá to z čísel Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Největší podíl zahájených staveb bytových domů (33,2 procenta) připadal na Prahu. Následovaly Jihomoravský (14,3 procenta), Olomoucký (7,4 procenta), Liberecký a Středočeský kraj (oba 7,3 procenta). Naopak v Ústeckém kraji to s 23 byty bylo ani ne půl procenta. Praha chce víc družstevních bytů. Mají zlevnit bydlení Přečíst článek › V Praze vzrostl počet zahájených staveb bytů meziročně o tři čtvrtiny na 1990. Na konci dubna to bylo o 460 procent. Podle výkonné ředitelky developerské společnosti Central Group Michaely Tomáškové je bytů na trhu však stále málo. "S ohledem na letitý deficit a při současném ekonomickém boomu by se na pražském trhu bez problémů prodalo kolem 10 tisíc nových bytů ročně. A k tomu má Praha skutečně velmi daleko," uvedla. Podle generálního ředitele další developerské společnosti Ekospol Evžena Korce táhnou v současnosti bytovou výstavbu v ČR hlavně regiony. "V hlavním městě se o rozvoji bytového fondu mluvit nedá. V červnu se v Praze začalo v bytových domech stavět jen 206 bytů. To je hluboce pod poptávkou i zdravým růstem města," sdělil. Nájemné v městských bytech podraží. Sleva byla nesystémová Přečíst článek › Počet nově rozestavěných rodinných domů v Česku do konce června meziročně vzrostl o 2,3 procenta na 9787. Nejvíce jich připadalo na Středočeský (25,8 procenta), Jihomoravský (12 procent) a Moravskoslezský kraj (9,4 procenta). Podíl Prahy zůstal zhruba na dvou procentech. Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce května stavět 19102 bytů, nejvíc za poslední desetiletí. Meziroční nárůst činí 15,4 procenta. V porovnání s rekordním rokem 2008 je jejich počet naopak zhruba o 13 procent nižší.

Autor: ČTK