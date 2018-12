Počet zaměstnanců veřejné správy loni opět rostl, pracovalo v ní 634 tisíc lidí

Ve veřejné správě a službách přibývá postupně zaměstnanců. Loni plat z veřejných rozpočtů pobíralo 634 700 lidí. Je to nejvíc za posledních sedm let. Počet znovu roste od roku 2014, v letech po ekonomické krizi byl nižší. Vyplývá to z výročních zpráv informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce.

V roce 2011 ve veřejném sektoru pracovalo 625 500 lidí. V dalších letech se počet snížil. V roce 2014 podle výroční zprávy veřejná správa a služby zaměstnávaly 612 100 lidí. Od té doby každoročně počet rostl, do loňska tak přibylo 22 600 zaměstnanců. Proti roku 2011 ubylo pracovníků ve zdravotních a sociálních službách, naopak přibylo ve veřejné správě. Některé opoziční strany růst počtu zaměstnanců kritizují. Podle nich státní správa efektivnější není. Poukazují i na chybějící digitalizaci a elektronizaci. Veřejný sektor zaměstnává stovky cizinců V českém veřejném sektoru pracovaly loni i stovky cizinců. Práci ve veřejných službách mělo asi 4200 lidí ze Slovenska, 800 z Ukrajiny, kolem 200 z Ruska či stovka z Bulharska. Wall Street je ochromena érou MeToo. Ženám to komplikuje životy i kariéry Přečíst článek › Polovina českých pracovníků veřejných služeb vydělávala loni víc než 29 826 korun hrubého. Víc měli na výplatní pásce ale lidé ze Slovenska. Polovina z nich pobírala přes 34 840 korun. Platový medián ruských pracovníků dosahoval 30 054 korun. Za vyššími výdělky cizinců je to, že jsou to obvykle experti a vykonávají specializovanou práci. Naopak bulharští či ukrajinští zaměstnanci ve veřejné sféře mají méně, dělají méně kvalifikovanou práci. Polovina lidí z Bulharska vydělávala loni pod 25 862 korun a polovina z Ukrajiny pod 23 779 korun. Tři z deseti zaměstnanců veřejných služeb měli vysokou školu, desetina vyšší odborné či bakalářské vzdělání a téměř dvě pětiny maturitu. Základní či nedokončenou školu měla tři procenta pracovníků. Nejvyšší platy pobírali lidé v Praze. Polovina měla loni přes 35 407 korun hrubého. Naopak nejméně se ve veřejných službách platilo ve Zlínském kraji, kde platový medián činil 27 846 korun. Meziroční nárůst platů o 13 procent Letos ve třetím čtvrtletí pracovalo ve veřejném sektoru na 670 400 lidí. Loni to bylo 662 600 lidí, v roce 2015 ale dokonce 682 800. Údaje za třetí kvartál jsou vyšší než za celý rok, do něhož se zahrnují všechna čtvrtletí. Rok 2019: Peněženky se prohnou kvůli bydlení a energiím, ale platy porostou Přečíst článek › Podle výroční zprávy v letošním červenci až září ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení pracovalo 273 400 lidí. Ve vzdělávání působilo 210 700 osob a ve zdravotní a sociální péči 140 100. Kultuře a ostatním činnostem se věnovalo 46 300 pracovníků. Mediánový plat ve veřejné sféře dosáhl 32 799 korun. Meziročně se tak zvedl o 13 procent. Nedostatek pracovních sil Loni ve třetím čtvrtletí veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení měly 271 100 zaměstnanců. Ve vzdělávání pracovalo 206 000 lidí, ve zdravotní a sociální péči 139 600 a v ostatních oborech 25 900. Polovina z nich vydělávala nad 29 025 korun. Meziročně mediánový plat vzrostl o sedm procent. Platy ve veřejném sektoru se v posledních letech zvedají podle statistik rychleji než ve firmách. Vláda citelnější přidávání zdůvodňuje tím, že by jinak státní a veřejná sféra nedokázaly v době nedostatku pracovních sil podnikům konkurovat. Vedení některých úřadů si stěžují na to, že jejich zaměstnanci i tak pobírají méně než pokladní v obchodních řetězcích. Tarify se zvednou i příští rok. Většině pracovníků veřejných služeb porostou o pět procent. Učitelé si pak na tarifu polepší o deset procent a sestry či zaměstnanci v sociálních službách o sedm procent. Lékařům by se měl tarif upravit o dvě procenta, začínajícím doktorům pak o sedm procent. Stavebnictví v příštím roce zpomalí růst. Kvůli nedostatku pracovníků Přečíst článek ›

Autor: ČTK