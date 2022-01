Změnu přístupu zákazníků zaznamenala také spotřebitelská organizace dTest. „Z dotazů vyplývá, že celá řada spotřebitelů o této změně dopředu nevěděla, a teprve nyní jim došlo, že jejich nákup už není tak výhodný,“ řekl mluvčí dTestu Jaroslav Švehla.

Aby lidé mohli dostat své objednané balíčky, musí vyplnit příslušné formuláře, aby je pošta mohla nechat proclít. Lidé její výzvy ale často ignorují, a objednané zboží se proto hromadí v jejích skladech. „V případě, že klient nereaguje na výzvy a zboží si nepřevezme, tak se vrací zpět k odesílateli,“ vysvětlil Vitík. Nevyzvednutých zásilek po podle něj asi desetina.

Podle Vitíka přesto nemusí být zdaleka vše ztraceno, a očekává, že do roka od zavedení nové povinnosti by se zájem zákazníků mohl vrátit k původnímu stavu. Cestou by mělo být maximální zjednodušení celé procedury. „Část lidí ale bezesporu od nákupů na levných zahraničních e-shopech upustila,“ připustil Vitík.

Zájem o návrat velkého odbytu pro jejich zboží mají také Číňané. „Jejich e-shopy se proto snaží vybudovat pobočky přímo na území Evropské unie tak, aby se platbě cel mohly vyhýbat,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Také on očekává návrat zájmu Čechů o čínské cetky. „Mnohé tyto věci se v Evropské unii ani nevyrábějí, anebo se to zboží i po zaplacení poplatků lidem může vyplatit,“ míní.

Pokud se zboží z čínských e-shopů posílá z evropských poboček, zákazník zpravidla musí uhradit dopravu zásilky, vyhne se ale placení cla a DPH. Podle ředitelky dTestu Eduardy Hekšové by si lidé měli předem ověřit, zda nakupují zboží z evropského skladu a zda se na ně vztahuje povinnost uhradit clo. „Jedině tak si zákazník může udělat skutečně jasný obrázek o tom, je-li pro něj nabídka opravdu výhodná,“ uvedla Hekšová.

Malé povědomí lidí o podmínkách proclení a placení daní u některého zboží, například kosmetiky ze zemí mimo EU využívají podvodníci. U objednaného zboží požadují „doplatek DPH“. Na svém webu to uvedla Celní správa. Podvod je podle ní dobře vymyšlen, e-mailové adresy podvodníků totiž vypadají podobně jako ty její. Některé výzvy k zaplacení peněz dokonce mohou vypadat jako oficiální dokumenty vydané celníky. „V žádném případě nesdělujte platební údaje, přístupy či hesla a neposílejte peníze,“ vyzývají celníci na své stránce www.celnicka.cz.

Jak reklamovat zboží z čínských e-shopů



- reklamace se obvykle řídí čínským právním řádem, který nemá plošnou dvouletou záruční lhůtu. Ta se liší podle podmínek konkrétních e-shopů



- doporučuje se předem prostudovat podmínky reklamace pro konkrétní zboží u daného e-shopu, a zda výhodnost koupě skutečně vyvažuje případné méně příznivé reklamační podmínky



- nejlepší je kupovat na ověřených a známých e-shopech, ty v tomto směru bývají transparentní



- kvůli reklamaci je třeba kontaktovat zákaznický servis či vyplnit formulář na webu e-shopu



- vyplatí se ponechat si originální obal s viditelným číslem objednávky



- vadu je potřeba popsat a zdokumentovat fotografií či videem



- drobné zboží prodejce obvykle nepožaduje zasílat zpět



- ochota a vstřícnost při vyřizování reklamací se liší, vyplatí se předem pročíst uživatelské recenze



- délka reklamace obvykle trvá od dvou týdnů po tři měsíce



Zdroj: dTest