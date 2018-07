Podíl nedobytných pohledávek za bydlení prudce vzrostl, družstva jsou bezmocná

Podíl nedobytných pohledávek, které evidují bytová družstva a společenství vlastníků, se vloni zvýšil o více než polovinu na 44 procent. V průměru vychází tak vychází na jedno družstvo zhruba milionový dluh. Vyplývá to z meziročního srovnání dat Svazu českých a moravských bytových družstev.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Podle aktuálních údajů svazu, který sdružuje kolem 245 družstev a více jak 400 společenství vlastníků majících ve správě přibližně 600 tisíc bytů, představuje celková výše dluhů vůči jeho členům za loňský rok více než 250 milionů korun. Počet dlužníků se pohybuje kolem 17,5 tisíce.

Oproti roku 2016 sice nedošlo k nárůstu celkové dlužné částky ani počtu neplatičů, narostl však podíl nedobytných pohledávek z 28 na 44 procent. Tento stav hodnotí vedení svazu zastupující bytové korporace jako alarmující.

Složité vymáhání dluhů nájemců a vlastníků na nájemném a za služby spojené s užíváním bytu řeší bytová družstva a společenství vlastníků čím dál častěji. Podle současného legislativního rámce však při uspokojování pohledávek nemají přednostní právo v exekučním ani v insolvenčním řízení.

„Dlužníka můžete zažalovat. Jde-li jeho majetek do konkursu, výtěžek z prodeje ale často přednostně obdrží banka jako zástavní nebo zajištěný věřitel,” postěžoval so předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil s tím, že na rozdíl od bankovních domů nebo splátkových prodejců se bytové korporace stávají věřiteli nedobrovolně, protože nemohou vznik dluhu nikterak ovlivnit.

„Zatímco velká bytová družstva jsou schopna riziko dluhů alespoň trochu rozložit, společenství vlastníků a malá družstva jsou mnohem bezprostředněji vystavena hrozícímu krachu,” vysvětlil Vysloužil.

Loňská novela občanského soudního řádu sice zavedla pravidlo, podle kterého je po prodeji dlužníkova bytu desetina výtěžku rezervována na uspokojení pohledávek společenství vlastníků, podle svazu ovšem ve většině případů dlužnou částku nepokryje, obzvláště ve větších městech. U bytových družstev navíc nepřichází prodej jednotky vůbec v úvahu, protože bytové družstvo je samo vlastníkem bytu.

„Jak bytovým družstvům, tak společenstvím vlastníků by pomohlo, kdyby přešly v obou případech do skupiny přednostních pohledávek, kam patří mimo jiné i výživné či státní pohledávky,“ myslí si Vysloužil. Zákonodárci by tak podle něj měli tento požadavek zohlednit při právě projednávané novele insolvenčního zákona. Ta se nyní nachází před druhým čtení v Poslanecké sněmovně.

Většina dlužníků se nachází v exekučním řízení, jen zlomek z nich dosáhne na oddlužení. Dluh pak finančně dopadá na ostatní bydlící v domě, nebo se sanuje z finančních rezerv původně určených na opravy.