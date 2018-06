Díru po Inwestu mají v Plzni zaplnit byty, obchody i pěší zóny

/FOTOGALERIE/ Představa je to zajímavá, ale teprve se uvidí, zda reálná: zbouraný Prior na Americké třídě v Plzni nahradí nová ulice, vlastně pěší zóna, která povede kolem lázní až Radbuze.

Na tříhektarovém pozemku kolem zbouraného Inwestu vyrostou promenády s kavárnami a restauracemi. Dvě výškové úrovně vyrovnají velkorysé schody, kde se bude dát sedět a pozorovat cvrkot. Auta parkují pod zemí, absolutní přednost mají lidé. Prostor zaplní multifunční domy s byty, kancelářemi a obchody. Z Americké třídy se znovu stane honosný bulvár s obchody.

„Na jedné straně Americké je stará zástavba, na druhé bude asi o sto let novější. Členěná do bloků a s přibližně stejným množstvím obchodů jako naproti,“ prohlašuje Tomáš Jícha, manažer společnosti AMESIDE. Jde o dceřinnou firmu společnosti Amádeus Real, jíž Plzeňané zakázali před více než pěti lety v referendu postavit nákupní komplex Corso.

Radnice tu pak změnila územní plán a stanovila mantinely, podle kterých se smí území zastavět. Firma AMESIDE teď tvrdí, že je splňuje a přichází s prvními návrhy a vizualizacemi. Najala architekty a chce jednat s veřejností a s úřady. Ideálně má čvrť stát do čtyř pěti let a stavět se bude najednou, ne po etapách. Projekt má ale i své odpůrce a to z řad těch, kteří referendum kdysi prosadili. Nyní se ozývají s tím, že Plzeň si ohlasovala, že po Inwestu nesmí být žádné obchodní zařízení.

Nákupní krabice už lidé nechtějí

Filip Pokorný (na snímku) z architektonické kanceláře Chapman Taylor, která spoluvytváří novou podobu části Plzně, tvrdí, že obchodní centra ve stylu krabic se už dnes neuplatní.

Proč?

Trh se vyvíjí, lidé chtějí zábavu. Obchodní krabicez 90. let minulého století jsou u konce. Přistavují se prostory pro kulturu, společenské akce, sport. Jednu dobu to vypadalo, že se ztratí multikina, ale dostávají se zas do popředí. Jen s menšími sály, to pro různorodost. A pak jsou tu trendy, které v Česku ještě nemáme, ale určitě přijdou, jako je stravování přímo v sálech.

Co dnes nejvíc lidi láká?

Gastrozóny. Zejména mladí chtějí zdravě jíst, takže zdravé stravování a čerstvé lokální potraviny. Chování zákazníků se mění, je to i online shoppingem. Teď už si pro triko nikdo nemusí do obchoďáku, ale jde tam za zábavou, za sociální interakcí. Ne primárně za obchodem.

Jak může vypadat kus nové Plzně: Živý bulvár bez aut

Ve čtvrtek bude plzeňské zastupitelstvo schvalovat prodej městských kousků pozemků na zarovnání uliční čáry na Americké ulici společnosti AMESIDE. Pokud to zastupitelé schválí, může odstartovat v Plzni nevídaná akce, kterou je zastavění tříhektarové plochy území mezi Americkou a Sirkovou ulicí a Denisovým nábřežím.

„Vyřeší se majetkové věci a mohou začít projekční práce nutné k získání dokumentace pro územní rozhodnutí,“ prohlásil technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Proces příprav má být asi dvouletý, další dva až tři roky se má stavět. Ne na etapy, ale všechny bloky najednou. „Financování máme zajištěné,“ prohlásil zástupce AMESIDE Tomáš Jícha.

Investor si najal renomované architekty. Společnost Chapman Taylor, která má zkušenosti z evropských a světových metropolí, a AGE Project, která se specializuje hlavně na projekty rezidenčního bydlení. „Do území chceme dostat prostupnost, dnes je to uzavřený areál. Chceme tam živou a zábavnou čtvrť bez automobilové dopravy, se zelení a veřejným prostorem,“ řekl architekt Filip Pokorný. Ten tvrdí, že obchodní krabice stavěné v 90. letech minulého století jsou už passé. „Lidé chtějí víc zábavu a gastroprostory,“ uvádí.

V nové čtvrti nesmí zabírat podle podmínek města žádná z funkcí, tedy ani obchodní nebo administrativní, více než 60 procent.

Jedním z nejdůležitějších prostor se má stát Americká třída, jíž hodlají architekti vtisknout znovu lesk někdejšího městského bulváru. Počítá se tu s cyklostezkou i vstupy do obchodů. Podle Tomáše Jíchy nepůjde o referendem odmítnutý monoblok, ale rozčleněnou zástavbu. „Chceme se postarat i o podchod pod rušnou křižovatkou Sirková – Americká,“ tvrdí.

Co se týká bývalých městských lázní, zůstanou ve vlastnictví italského majitele. „Nejednáme o jejich odkoupení,“ uvedl Tomáš Jícha na dotaz, zda firma, když odkoupila bývalý Prior, to neudělá to i s lázněmi.

Náměstek Pavel Šindelář míní, že je předčasné hodnotit „hmoty a fasády“. „Koncept se mi osobně líbí,“ poznamenal. Ve středu 20. června mezi 14. až 19. hodinou se koná před bývalým Priorem plánovací den, kde mohou lidé k území diskutovat s městskými architekty.