Na to, jak bude vypadat budova hlavního vlakového nádraží v Plzni po rozsáhlé rekonstrukci, se můžete podívat na několika vizualizacích.

Rekonstrukce památkově chráněné budovy plzeňského nádraží pokračuje. Prodej jízdenek se přesune do nových pokladen. | Video: Deník/Pavel Bouda

Práce na památkově chráněné budově Hlavního nádraží v Plzni pokračují. V půlce července začne ve spodní hale barevná výmalba, která jí vrátí původní vzory i barvy. Vnitřek haly proto dostane opět tlumenější odstíny pískové a kávové. Hala získá i bohatší výzdobu, protože se vrátí její původní zdobné prvky podle tehdejší projektu z roku 1905. Začne se v ní také pokládat replika historické dlažby.

Rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Plzni pokračuje:

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

U schodiště do horní haly se počítá i se zachováním známých soch hutníka a železničáře, které zdobily halu v minulosti. Pro cestující by měla být nádražní budova plnohodnotně zpřístupněná do konce letošního roku, termín jejího kompletního dokončení je naplánován na jaro 2024.