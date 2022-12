Od Nového roku se zvýší minimální mzda o 1100 korun. Žádný zaměstnanec by tedy neměl pracovat za méně než 103,80 koruny za hodinu a celkově by při práci na plný úvazek neměl dostávat měsíčně méně peněz než 17 300 korun.

Nejnižší zaručená mzda

Společně s minimální mzdou se nově zvýší také nejnižší úrovně zaručené mzdy v osmi skupinách prací. Ty jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Do první, nejnižší skupiny patří například pomocnice a pomocníci v kuchyni, uklízečky a uklízeči a další méně kvalifikované práce. Do osmé, nejvyšší skupiny se řadí profese jako třeba finanční a obchodní ředitel či ředitelka, makléř či makléřka na finančním kapitálovém trhu anebo různé náročné tvůrčí systémové práce. Zaměstnanci zařazení do této skupiny mají nově zaručenou mzdu 207,60 koruny za hodinu, tedy měsíčně 34 600 tisíc korun.

Přehledný seznam: Jak se od nového roku změní důchody a sociální dávky

Zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění

Vzhledem ke zvýšení průměrné mzdy se od 1. ledna zvyšuje minimální záloha pojistného na zdravotní pojištění OSVČ. Místo dosavadních 2627 korun budou živnostníci nově platit 2722 koruny. Částku v této výši je třeba odvést již za leden s tím, že termín její splatnosti končí 8. února.

Zvýšení minimální zálohy na sociální zabezpečení

Zvyšuje se rovněž minimální záloha na pojistné na sociální zabezpečení pro OSVČ. Živnostníci tak budou nově od příštího roku měsíčně místo dosavadních 2841 korun platit 2944 korun. Minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění bude v roce 2023 ve výši 168 korun.

Datové schránky

V období od ledna do března 2023 zřídí ministerstvo vnitra povinně datové schránky všem živnostníkům včetně OSVČ s pozastavenou činností, půjde asi o dva miliony datových schránek. Každému novému uživateli datové schránky k ní přijdou poštou jeho přihlašovací údaje. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení anebo do 15 dnů po jejich zřízení v případě, že se do nich do té doby nový uživatel sám nepřihlásí.

Minimální mzda vzroste o 1100 korun. Zvýší se část zaručených mezd

Možnost tradičního kontaktu poštou

Všichni živnostníci budou nově dostávat veškerou komunikaci od státu jen do datové schránky. Sami budou mít ovšem stále na výběr, zda budou úředníkům posílat dokumenty rovněž datovou zprávou, anebo klasickou listinnou formou.

Podpora zkrácených úvazků

Od února 2023 budou zaměstnavatelé moci využít slevu na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky mladší 21 let nebo naopak starší 55 let. Slevu dostanou také v případě, že budou zaměstnávat studenty, osoby pečující o dítě do 10 let, zdravotně postižené anebo čerstvé absolventy rekvalifikací. Tato sleva na sociálním pojištění hrazeném zaměstnavatelem se bude týkat zaměstnanců pracujících osm až 30 hodin týdně a bude ve výši pěti procent z vyměřovacího základu zaměstnance.