Co se na něm tedy zejména nelíbí Hospodářské komoře? Jako zástupcům podnikatelské samosprávy nám vadí to, že se změna chystá za situace, že evropské nařízení, které to upravuje, dosud není schválené Evropským parlamentem. Takže Česká republika chce přijmout nějaký právní předpis, který nemusí odpovídat finálnímu znění toho evropského. Může proto nastat klasický „český model“.

Pro koho je z vašeho pohledu povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek zejména nevýhodné? Podle připomínek, které se sešly, si myslím, že v modelu prosazovaném panem ministrem Hladíkem je to nevýhodné pro všechny s výjimkou nápojářů. Pro ně je to samozřejmě výhodné, protože se snadno dostanou k materiálu, ze kterého se PET lahve a plechovky dělají. Ale pro všechny ostatní účastníky trhu je to nevýhodné, pro každého z jiných důvodů.

Co by vyšší počet odběrných míst znamenal z pohledu nákladů?

Nás jako zástupce podnikatelské samosprávy to samozřejmě zásadně zajímá, protože podnikatelé nechtějí zavádět něco, u čeho jsou náklady nejisté a nevyčíslené. Samo ministerstvo na vznik systému počítá se vstupními náklady ve výši pěti miliard korun, poté s provozními náklady ve výši 1,5 až dvě miliardy ročně. Pokud by těch míst ale nebylo 11 tisíc, ale dokonce 30 až 40 tisíc, potom by náklady vyletěly někam nad deset miliard korun, i kdybychom vůči ministerstvu byli hodně shovívaví.

Jaké řešení byste tedy doporučovali?

Říkáme, že Hospodářská komora se zálohováním samotným problém nemá, ostatně to evropské nařízení stejně bude platit, i když by to bylo až k lednu 2029 a změna by tedy nebyla již v roce 2026, jak to chce udělat pan ministr. Důležité je, že je tady alternativní řešení, a sice digitalizace. Když se QR kódy zásadně ujaly v bankovnictví, tak nevidím žádný důvod, proč by nemohly fungovat u PET lahví.

Rozdíl by byl tedy v tom, že by malí obchodníci nemuseli láhve skladovat a spotřebitelé by je nemuseli vracet nepoškozené?

Je to přesně tak, jak to popisujete. Zejména by se odpad, tedy plechovky a PET láhve, nemusel odnášet do obchodů. Pro ty by se omezily náklady, které jinak budou muset mít s tím, že se prodejny budou muset dostavovat anebo upravovat, aby v nich byly automaty na vracení petek a aby se v nich daly petky skladovat. To vše by odpadlo, protože by logistický systém zůstal stejný jako dnes, nebo alespoň velmi podobný. Nejsem zástupcem municipalit nebo krajů, ale myslím si, že tohle je jeden z hlavních důvodů, proč s námi proti tomu návrhu stojí.

Jak by digitální zálohování prakticky mohlo vypadat?

Pomocí chytrého telefonu nebo čtečky v prodejně by šel načíst QR kód na plechovce nebo na petce. Přitom by bylo jedno, jestli bude zmuchlaná. Je to tedy mnohem jednodušší než v případě přijetí návrhu ministerstva životního prostředí, kdy musí PET láhve být nepoškozené. S tím můžou mít lidé problém. Dokážu si představit, že když do obchodu přijde nějaká babička s deseti petkami, tak jí automat čtyři z nich nevezme, protože budou trošku pomuchlané. To by samozřejmě u QR kódů odpadlo a zároveň by se dal nadále tak jako dnes využívat současný systém sběru, to znamená žluté kontejnery.

Věříte tomu, že se vám ještě ministerský návrh podaří zastavit?

Doufám, že jak Poslanecká sněmovna, tak Senát jsou odpovědná legislativní tělesa a na tyto výtky budou slyšet. Ostatně jsme to již opakovaně v pozitivním smyslu zažili i u jiných zákonů. S ohledem na to, že zbývá rok do sněmovních voleb, tak si myslím, že to určitě nemusí projít v téhle verzi, v jaké to je navržené.

Hospodářské komoře bylo vytýkáno, že je odpůrcem zálohování, ale já opakuji, že odpůrci zálohování nejsme.

Evropa nás svým nařízením do zálohování donutí, abychom to činili, ale tak to, prosím, pojďme dělat tak, aby to odpovídalo 21. století. To znamená s využitím moderních technologií, a ne tak, že budeme lidi nutit vracet odpad do těch obchodů, kam si chodí nakupovat potraviny.