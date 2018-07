Podnikatelé mohou získat dotace na propagaci

Výroba - Výroba Tiskaři 21 000 Kč

Pracovníci polygrafie Operátor výroby tiskových forem. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Operátora výroby tiskových forem, hledá stabilní dynamická česká firma, , Minimální kvalifikační požadavky: , - učební obor či středoškolské vzdělání nejlépe technického směru, - základní znalost práce s počítačem , - praxe v polygrafii je výhodou, není podmínkou, , Další požadavky a dovednosti: , - manuální zručnost, technické a organizační myšlení, Pracovní doba:, - práce v jednosměnném provozu od pondělí do pátku, , Možnost nástupu – ihned Druh pracovního poměru - hlavní, , Nabízíme: , - zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti , - zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, dopravu do zaměstnání, důchodové připojištění,možnost osobního rozvoje - zvyšování kvalifikace, příspěvek na výuku cizího jazyka), Možnost ubytování, svozu zaměstnanců do práce, práce v turnusech. Pracoviště: Panflex, s.r.o., Ve Velazu, č.p. 277, 252 62 Horoměřice. Informace: Eva Nováková, +420 220 190 031,737 260 319.