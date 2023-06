Podpora penzijního spoření se od ledna změní. Vláda schválila novinky

ČTK

Státní podpora penzijního spoření by se od příštího roku měla změnit. Zvýší se práh pro čerpání státního příspěvku i maximální výše příspěvku a u nových smluv se prodlouží minimální doba spoření z pěti na deset let. Nově bude možné také využít daňové zvýhodnění dlouhodobých investičních produktů, které slouží k zajištění na stáří. Předpokládá to návrh zákona, který dnes schválila vláda. Novelu ještě musí posoudit Parlament.

