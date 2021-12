Řádění energošmejdů pokračuje

Podle dávných slibů končící vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) přitom mělo řádění takzvaných energošmejdů odzvonit už loni. Naději na konec jejich rejdům alespoň dává zmíněná novela energetického zákona, která ve dvou krocích vstoupí v platnost od ledna a od července příštího roku. Již od Nového roku posílí práva zákazníků, od léta zase zpřísní podmínky pro zprostředkovatele smluv. Každý zákazník si poté bude moci snadno zkontrolovat, zda má prodejce potřebné oprávnění a splňuje podmínky jako bezúhonnost a spolehlivost.

Nejde ale jen o energie. Podvodníci útočí i na klienty bank. Namluví jim, že jsou jejich úspory v ohrožení, a přesvědčí je, aby je vybrali, potom si ale peníze nechají převést na své podvodné účty, často prostřednictvím bitcoinových bankomatů. „V mnoha případech je klienti sami pustí do svého internetového bankovnictví prostřednictvím aplikace umožňující vzdálený přístup do počítače, kterou si stáhnou na základě instrukcí podvodníků,“ uvedl Petr Barák, odborník České bankovní asociace na kyberbezpečnost.

Útoky na své klienty hlásí také Česká pošta. Jen za listopad zaznamenala několik desítek podvodných požadavků na zaplacení peněz, aby mohla být adresátovi doručena zásilka. Pošta proto lidi varuje, aby na takové zprávy nereagovali a rozhodně nikomu neposkytovali své údaje ani peníze. „V případě, že se klienti stanou obětí finančního podvodu, doporučujeme, aby se sami obrátili na orgány činné v trestním řízení,“ doporučil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Lidem, kteří nevědí, jak situaci zejména s dodávkami energií řešit, nabízejí pomoc odborníci z občanských poraden. „Zejména starší lidé se v nastalé situaci kvůli úpadku některých energetických firem špatně orientují,“ vysvětlil předseda výboru Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda. „Pokud nemají někoho, kdo by jim poradil, mohou přijít do naší poradny, kde jim pracovníci vysvětlí, jak mají postupovat,“ dodal.

Co se při sjednávání smluv na energie mění



Od 1. ledna:

• zprostředkovatel je povinen o své činnosti informovat spotřebitele, provozovat ji poctivě a zohledňovat práva klienta

• smlouvu se zprostředkovatelem lze kdykoli vypovědět, zmocnění ke zprostředkování zanikne nejpozději do 12 měsíců

• zprostředkovatel musí smlouvu s novým dodavatelem spotřebiteli písemně předat nejpozději do 14 dnů

• spotřebitel může do 15 dnů po zahájení dodávky vypovědět smlouvu s novým dodavatelem

• do 20 dnů před uplynutím sjednané doby smlouvy může spotřebitel zabránit jejímu automatickému prodloužení

• pokud dodavatel do 30 dní před změnou podmínek či ceny tuto změnu spotřebiteli neoznámí, může od ní spotřebitel bez postihu odstoupit

• smlouvu na dobu určitou delší než 36 měsíců lze po této době vypovědět



Od 1. července:

• k zprostředkovatelské činnosti v energetice bude nutné získat oprávnění od Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

• zprostředkovatel bude muset prokázat odpovídající vzdělání, praxi v energetice a podmínku spolehlivosti

• seznam zprostředkovatelů bude zveřejněn na webu www.eru.cz

• spory ohledně smluv o zprostředkování bude nově místo České obchodní inspekce řešit ERÚ, v případě nedodržení podmínek bude udělovat pokuty



Zdroj: ERÚ