Rojení vlezlých zprostředkovatelů zaznamenali třeba v Krnově. S jedním se starosta Tomáš Hradil dokonce setkal osobně. „Zazvonil na byt maminky, zrovna když jsem tam byl na návštěvě,“ popsal Hradil svou zkušenost na zasedání zastupitelstva.

Málokdo přitom ví, že zprostředkovatelům prodeje energií, kteří lidem doma nevýhodné smlouvy prakticky vnutí, sice hrozí pokuta, nicméně podepsaná smlouva je platná. „Z praxe máme zpětnou vazbu, že si prodejci od spotřebitele nechají podepsat souhlas s pozváním. Pak už se to nebere jako podomní prodej,“ řekl Deníku poslanec Patrik Nacher (ANO).

K uzavření smlouvy a zbytečnému placení za služby, které spotřebitelé nepotřebují, přitom zprostředkovatelům stačí jen málo.

Pozor i na telefonu

„Lidem radíme, aby jim neotvírali dveře, pokud u nich zazvoní,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Ostražitosti podle ní ale není nikdy dost ani při obyčejném telefonování. „Pouhé vyslovení slůvka ‚ano‘ může vést k uzavření nové smlouvy o dodávkách energií nebo ke změně té stávající,“ prohlásila.

Posílit práva spotřebitelů by měla řada slibovaných legislativních opatření, jejichž přijetí je ovšem zatím stále v nedohlednu. Jedním z nich by mělo být zavedení institutu hromadných žalob pro případy, kdy jeden subjekt připraví řadu lidí obvykle o tak nízké částky, že by se jednotlivcům nevyplatilo vést soudní spory.

Hromadné žaloby byly jedním z témat, jimiž se tento týden zabýval sněmovní podvýbor pro ochranu spotřebitele, jemuž Nacher předsedá. Podle jeho návrhu by hromadné žaloby mohly podávat a organizovat spotřebitelské organizace. „Minimalizovaly by se tak šikanózní žaloby a nekalý konkurenční boj,“ konstatoval Nacher. Poslanec doufá, že se zavedení hromadných žalob podaří prosadit ještě současné sněmovně.