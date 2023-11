Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají o desítky haléřů. Benzin Natural 95 za týden zlevnil o 47 haléřů na průměrných 37,48 koruny za litr. Litr nafty se prodává v průměru za 37,63 koruny za litr, což je o 57 haléřů méně než minulou středu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzin je nyní nejlevnější od července, diesel od srpna. Podle analytiků bude pokles cen pokračovat i v nejbližších dnech, v delším časovém horizontu je však situace nejistá.

Čerpací stanice - Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Za pokračujícím pádem cen pohonných hmot stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska zejména propad cen ropy brent, jejíž ceny jsou už přes měsíc pod tlakem kvůli rekordní produkci USA a také vyprchání obav z konfliktu na Blízkém východě. „Pád cen ropy se postupně promítá do vývoje na burze v Rotterdamu. Pozitivní je také vývoj české koruny, která nabrala druhý dech a navzdory očekávání posílila,“ popsal Lajsek.

Zlevňování paliv by navíc podle analytiků mělo pokračovat i v následujících dnech. „V příštích sedmi dnech bude zlevňování pohonných hmot pokračovat, a to v rozsahu kolem 30 haléřů na litr v případě benzínu a 40 haléřů v případě nafty,“ tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle něhož se v cenách u čerpacích stanic ještě projeví zlevnění ropy z uplynulých týdnů a také pokles cen velkoobchodně prodávaných paliv na komoditní burze v Rotterdamu.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka se však potenciál dalšího výraznějšího poklesu pomalu uzavírá. Upozornil, že o dalším vývoji rozhodne zasedání OPEC, který bude dnes jednat o případném omezení těžby, což by mohlo opět obrátit vývoj cen nahoru. Dalším důležitým faktorem pak podle Tylečka bude jednání o prodloužení výjimky na dovoz ropných produktů z Ruska do Česka. „Její neprodloužení by znamenalo riziko růstu ceny pohonných hmot až o několik korun za litr. Primárním problémem by byla absence importu nafty ze slovenského Slovnaftu,“ uvedl Tyleček.

Nejlevněji na jihu Čech, nejdráž v Praze

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,83 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 37,04 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 39,29 koruny. Nafta se v hlavním městě tankuje v průměru za 39,32 koruny za litr.

Paliva v ČR zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. V meziročním srovnání je benzin zhruba o dvě koruny levnější, nafta byla loni na konci listopadu o více než tři koruny dražší než nyní.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 29. listopadu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,48 37,63 Praha 39,29 39,32 Středočeský 37,95 38,1 Jihočeský 36,83 37,04 Plzeňský 37,67 37,96 Karlovarský 37,15 37,36 Ústecký 36,95 37,06 Liberecký 37,16 37,34 Královéhradecký 36,88 37,05 Pardubický 36,97 37,22 Vysočina 37,86 37,82 Jihomoravský 37,89 38,05 Olomoucký 37,88 38,08 Zlínský 36,91 37,09 Moravskoslezský 37,26 37,33

Zdroj: CCS