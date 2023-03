Levnější o desítky haléřů. Ceny pohonných hmot v Česku znovu klesly

ČTK

Ceny pohonných hmot v Česku za týden klesly. Benzin Natural 95 zlevnil o 26 haléřů na průměrných 37,40 koruny za litr. Nafta se prodává v průměru za 36,19 koruny za litr, což je o 41 haléřů méně než minulou středu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Před rokem platili řidiči za litr benzinu o 1,50 koruny více, za diesel o dvě koruny více. Do cen paliv se loni touto dobou už promítl začátek ruské invaze na Ukrajinu. Ceny paliv by podle analytiků měly klesat i v příštím týdnu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tankování pohonných hmot. Ilustrační snímek | Foto: ČTK