„Zdražovalo se průběžně už v minulých měsících. Kvůli energiím i zdražování dřeva. Pohřební služby navýšení promítají do svých cen postupně. Průměrně šly ceny od začátku energetické krize nahoru zhruba o dvacet procent. Obávám se ale, že bude nevyhnutelné další zdražování v příštích měsících, může to být až o dalších dvacet,“ vidí situaci regionální zmocněnec Sdružení pohřebnictví ČR a jednatel Pohřební služby Auriga Přemysl Šulík.

„Elektřina, plyn pro krematoria, vše jde extrémně nahoru. Krematoriím budou dobíhat fixace na plyn, pohřebním službám na další energie. Pohonné hmoty šly nahoru, dřevo na rakve, mzdy se musely navýšit. Mrzí nás to, ale musíme také ceny zvýšit. Zřejmě nás to bohužel v příštích měsících čeká,“ pokračoval Šulík.

Navýšení cen potvrzují krematoria. „O zdražení uvažujeme. Nyní stojí jeden žeh kolem 3 tisíc korun bez daně. Zřejmě budeme muset zdražit o tisíc, bude to zřejmě kolem 4 tisíc bez daně,“ připustil ředitel společnosti Vysočanské zahrady Michal Füleky. „Prozatím jsme ceny nezvedali, ale uvidíme, co bude. Zatím vyčkáváme, pro příští rok zatím ceny nemáme, budeme to teprve kalkulovat,“ řekl vedoucí pohřební služby a krematoria Městských služeb Ústí nad Labem Jiří Bureš.

Zdražovat se bude, není ale jasné o kolik

V Podbořanech také zatím nezdražovali, uvidí prý, jak se zachovají krematoria. V Lounech už ví, že cena půjde nahoru, jen se neví o kolik. „Zdražovat se bude, všechny náklady jdou nahoru. Zatím ale nevíme o kolik, teprve se tím budeme zabývat,“ potvrdil šéf Technické správy města Loun Václav Jugl.

Cena rakví stoupala už v minulých měsících. Důvodem je nedostatek dřeva. Zatímco jedna ze základních rakví dříve stála okolo 4 tisíc korun, nyní je to o 500 korun více. Ceny základních pohřbů nyní začínají na částce kolem 23 až 25 tisíc. Dá se očekávat, že půjdou výrazně nahoru, až o tisíce.

To předpokládají také v Pohřební službě Helena z Ústí nad Labem. „Už se zdražovalo během covidu. Zatím ne kvůli energiím, ale začal být nedostatek dřeva, rakve byly dražší. Nyní čekáme, že ceny pravděpodobně půjdou v příštích měsících nahoru,“ myslí si jednatel Martin Jurčík.

Tentokrát ale hlavním důvodem mají být energie. „Prozatím čekáme. Zatím nevíme ceny ani od krematoria, ani dalších nákladů. Pokud ceny zůstanou, nebudeme zdražovat. Jinak ano,“ dodal Jurčík.