Pojistěte děti na lyžařský kurz. Ochráníte se před velkými finančními výdaji

Pokud americký prezident Donald Trump zruší smlouvu NAFTA, mohlo by to pro USA znamenat ztrátu 300 tisíc pracovních míst do dvou měsíců. Předpokládá to analýza společnosti Oxford Economics s tím, růst HDP Spojených států by se zpomalil na 1,5 procenta HDP. Trump ji chtěl původně zrušit, pak se ale nechal přesvědčit, že bude lepší ji zachovat. Nedávno opět pohrozil, že ji zruší, pokud se s ním okolní země nedohodnou.