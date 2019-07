České pojišťovně kvůli bouřkovému počasí klienti zatím nahlásili přes 4300 škod za celkem 230 milionů korun, řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Ze živlů způsobilo největší škody krupobití, a to za 200 milionů. Kroupy ničily především střechy, fasády či střešní okna. Pracovníkům pojišťovny se podle mluvčí podařilo vyřešit zatím přes třetinu nahlášených škod, a v pojištění majetku občanů pak dokonce přes 60 procent.

Pojišťovna Kooperativa registruje 3350 škod za 153 milionů. Většinu škod způsobilo krupobití a vichřice. Z pojištění majetku to je 1347 škod za 95 milionů a z pojištění vozidel 2003 škod za 58 milionů. Nejvíce škod klienti hlásili z Olomoucka, Prahy a Příbramska, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. Na 12 procent škod za 5,4 milionu už pojišťovna uzavřela a klientům vyplatila pojistné plnění.

Agra pojišťovna, která se zaměřuje na pojištění zemědělců, má podle ředitele Marka Bizoně stovky hlášení o škodách. Odhadl je celkově na desítky, možná i stovky milionů korun.

Allianz dva týdny po bouřkách eviduje 1900 pojistných událostí za 97 milionů. Z toho je 1100 škod hlášených z Olomouckého kraje. Většinou se jedná o rozbitá auta, poničené střechy, střešní okna a zahradní nábytek. "Proti prudkému nárůstu hovorů po víkendu již máme dnes opět standardní provoz, kdy evidujeme pouze nárůst jednotek hlášených škod souvisejících s touto bouřkou," uvedla mluvčí pojišťovny Kateřina Ikráthová.

Výpomoci do postižených regionů

Česká podnikatelská pojišťovna eviduje v majetkovém pojištění aktuálně téměř 450 škod za 20 milionů korun. Rostou také škody hlášené z havarijního pojištění vozidel, kde k dnešnímu má nahlášeno přes 500 poškozených vozů se škodami přes 15 milionů. Karoserie či střechy aut poškodily podle mluvčí pojišťovny Renaty Čapkové kroupy i padající větve. Největší oznámenou škodou je zatím poškození střechy kancelářské budovy na Prostějovsku s odhadem téměř jeden milion korun, dodala.

Generali má aktuálně nahlášeno 1191 škod, u nichž očekává plnění překračující 80 milionů korun. "Do nejpostiženějších regionů vysíláme výpomoci, z dovolených jsme tak odvolali hned několik kolegů," uvedl mluvčí pojišťovny Jan Marek. Klientům pojišťovna vyplácí také zálohy a v případě majetkového pojištění má polovinu škod uzavřených a vyplacených. "Nutno podotknout, že do procesu likvidace vstupují i kapacity servisů, které jsou v mnoha lokalitách vyčerpané. Škody po kroupách jsou však mnohdy jen kosmetické, takže to jejich majitele v provozování auta neomezuje," poznamenal.

Uniqa pojišťovna registruje na 880 škod za 42 milionů. Mluvčí Uniqy Eva Svobodová počítá s tím, že část lidí může škody ještě ohlásit v příštích dnech či týdnech, například proto, že se teprve vrátí z dovolené.