Češi sice odvedou stovky miliard korun na účty zaměstnaneckých pojišťoven, co se s nimi ale potom stane, nemohou ovlivnit. To se musí změnit, rozhodl loni Ústavní soud. Vyhověl tak stížnosti skupiny senátorů, podle kterých by si měly čtyři miliony klientů volit členy orgánů zaměstnaneckých pojišťoven samy.

Zdravotní pojištění - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Vedení resortu zdravotnictví proto sepsalo změnu zákona. Ta volby do orgánů pojišťoven upravuje. Jenomže podle poslanců sněmovního zdravotního výboru nedostatečně. Pokud by ministerský návrh prošel, zůstali by podle nich řadoví pojištěnci stále mimo hru.