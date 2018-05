Pokračování obchodní války? Trump zvažuje zavedení cel na dovoz aut

Trump prohlásil, že automobilový průmysl je „zásadní pro sílu našeho národa“ a nařídil ministerstvu obchodu vyšetřovat a analyzovat situaci, kdy import aut bude zatížen Trumpovým nařízením, píše server BBC.

"Brzy přijde velká novina pro naše úžasné pracovníky v automobilovém průmyslu. Po mnoha desetiletích, kdy přicházeli o práci kvůli ostatním zemím. Čekali jste příliš dlouho!" napsal na twitter Trump.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!