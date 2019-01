Přední světová ratingová agentura Fitch by mohla v důsledku přetrvávajícího sporu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a opozičními demokraty zhoršit finanční hodnocení Spojených států amerických, z jehož základu jsou odvozeny úroky, za které si země půjčují peníze na mezinárodních trzích. V pořadu Squawk Box Europe televize CNBC to řekl James McCormack, jeden z čelních představitelů zmíněné společnosti.

Americký prezident Donald Trump. | Foto: ČTK/ABACA

Kromě tahanice ohledně peněz pro americké instituce v současnosti podle McCormacka ohrožuje ekonomiku Spojených států amerických také relativně vysoké zadlužení, s nímž ruku v ruce souvisí i výdaje na správu dluhu jako takového.

„Myslím si, že lidé se nedívají na čísla Kongresového rozpočtového úřadu (CBO). Pokud si najdou čas podívat se na to, uvidí, jak se úroveň dluhu zvyšuje, jak se během následující dekády zvyšuje úrokové břemeno americké vlády, řekl.

„Musí tu být nějaký druh fiskální úpravy, aby se to vyvážilo, nebo se samotný dluh zvýší a vy si v podstatě budete půjčovat peníze na to, abyste uhradili úroky z dluhu. Takže se jedná o významné fiskální zhoršení, které se řítí na Spojené státy,“ přiblížil McCormack.

Protahující se spor o vládní finance proto podle jednoho z šéfů prestižní světové ratingové agentury přichází ve velice nevhodnou chvíli.

„Pokud tato odstávka bude pokračovat do 1. března a o pár měsíců později začne představovat problém dluhový strop, budeme zřejmě muset začít přemýšlet o rámcové politice, neschopnosti schválit rozpočet… A jestli je to vše v souladu se třemi Áčky (nejvyšší možné hodnocení- pozn. red.).“

„Z hlediska ratingu je problematický dluhový strop,“ dodal McCormack pro agenturu Reuters.

Současný „nouzový režim“ může trvat nejdéle v historii USA

Přetahování ohledně financí pro americké úřady trvá již 19 dní. Dosavadní nejdelší odstávka tamních veřejných institucí přitom trvala celé tři týdny, jak připomíná server Usatoday.com. Stalo se tak na přelomu let 1995 až 1996 za vlády tehdejšího prezidenta Billa Clintona.

Současným jablkem sváru mezi Bílým domem a Sněmovnou reprezentantů je Trumpův požadavek zahrnout do návrhu rozpočtu, jenž by měl mimo jiné zajistit fungování tamních úřadů, také 5,7 miliardy dolarů (zhruba 128 miliard korun), které poslouží na stavbu jím dlouho avizované zdi na mexické hranici. Něco takového však demokraté odmítají.

V důsledku tahanice mezi oběma stranami se americké úřady ocitly bez financí a byly nuceny přepnout do jakéhosi „nouzového režimu“. To v praxi znamená, že zhruba 800 tisíc státních úředníků se ocitlo bez výplaty, přičemž 420 tisíc z nich nadále chodí do práce, zatímco zbytek dostal neplacené volno.