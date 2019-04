Snížení pokuty za přechod k jinému mobilnímu operátorovi a zkrácení lhůty pro převod telefonního čísla předpokládá vládní novela o elektronických komunikacích, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Změny by měly vést k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku k poklesu cen. Předloha nyní zamíří k posouzení do hospodářského výboru. Bude na to mít měsíc místo obvyklých dvou.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi by podle novely měla klesnout z dvaceti na pět procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora by se měla zkrátit z deseti na dva dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.