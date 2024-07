Zatím to vyjde na několik stovek. Od září ale klienti bank, kteří si pořídili úvěr a chtějí ho předčasně splatit, musejí počítat i s několika desítkami tisíc korun. Začnou totiž platit nová pravidla pro předčasně splacený úvěr. Loni schválená novela stanoví, jakou náhradu může banka v takovém případě požadovat.

„Nově si banka v určitých případech může při předčasném splacení hypotéky před vypršením sjednané doby fixace naúčtovat až jedno procento z předčasně splacené části celkové výše úvěru,“ uvedl šéf portálu hyponamíru.cz Miroslav Majer.

V současné době je výše poplatku za předčasně splacený úvěr nanejvýš několik tisíc korun, záleží na podmínkách banky. To platí v případech, kdy si člověk sjednal hypotéku v prosinci 2016 nebo později. Tehdy totiž začala platit novela o spotřebitelském úvěru, která výši poplatků upravila. Předtím banky požadovaly i statisícové částky.

Náhrada za ušlé úroky

Novou změnu ministerstvo financí vysvětlilo tím, že banka má právo na určitou náhradu administrativních nákladů a části ušlých úroků, tady úrokový rozdíl. „Tento rozdíl představuje souhrn úroků, o které banka přijde při předčasném splacení u dané smlouvy do konce fixace, snížený o úroky, které by banka získala z poskytnutí nového obdobného úvěru,“ upřesnil mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Předčasně splacený úvěr tak může přijít podle portálu Srovnejto.cz i na několik desítek tisíc korun. Například když si klient sjedná hypotéku na čtyři miliony korun na deset let s pětiprocentní úrokovou sazbou. Poté, co už platil půl milionu korun, dostal nabídku od jiné banky na tři a půl milionu korun se sazbou tři procenta. Když si pak úvěr převede na druhou banku, té původní bude muset zaplatit 35 tisíc korun a další tisícovku za administrativní náklady.

Majer nicméně doplnil, že existuje řada možností, kdy je předčasné splacení bez poplatku. K tomu však bude muset být oprávněný důvod. Tím bude například úmrtí jednoho z partnerů, kteří měli hypotéku společnou, čímž je ohrožena schopnost ji splácet.

Dalším důvodem bude, jestliže dojde k pojistnému plnění z pojištění schopnosti splácet. Vždy měsíc před výročím smlouvy bude možné zdarma splatit 25 procent z celkové výše hypotéky. Bez sankce bude i splacení hypotéky při vypořádání jmění manželů po rozvodu. Poplatek nebude také vyžadován při prodeji nemovitosti, ke které se hypotéka váže. Musí to být ovšem až po dvou letech nebo později od doby, kdy klient nemovitost koupil.

Trh s hypotékami ožívá

Odborníci letos očekávají oživení hypotečního trhu, přestože ceny některých nemovitostí mohou dosahovat rekordních hodnot. „Inflace ustoupila a centrální banka pokračuje v pozvolném snižování základních úrokových sazeb v ekonomice. Na pokles sazeb reagují i banky, které snižují nabídkové sazby hypoték. V polovině roku 2024 se již nejlepší nabídky dostávají pod psychologickou hranici pěti procent,“ nastínil Majer.

Podle něho je už patrné oživení na trhu s nemovitostmi, kam se pomalu vracejí lidé, kteří chtějí vlastní bydlení financovat pomocí hypotéky. Přestože sazby jsou stále vyšší než před několika lety, kupující si uvědomují, že ceny nemovitostí už dolů nepůjdou.

Ono to s jejich zlevňováním zase tak horké nebylo. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek poukázal na to, že ceny bytů do poloviny loňského roku zlevnily o téměř čtyři procenta, ale podle něho šlo o korekci předchozího prudkého zdražování. „Za posledních pět let se totiž průměrná cena i tak zvýšila o 56 procent,“ napsal na sociální síti X.

Hlavní analytik z Banky.cz Petr Jermař tvrdí, že hypoteční trh se dostává do dynamické fáze. Hypotéky zlevňují, stejně tak ale rostou i ceny nemovitostí zejména v okolí ekonomicky aktivních měst a velkých metropolí.

Z údajů České bankovní asociace vyplývá, že ve vlastní nemovitosti bydlí 71 procent Čechů. Téměř třetina z nich si na ni vzala hypotéku.