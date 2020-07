Policisté v Praze, Středočeském, Karlovarském kraji a částech Ústeckého a Libereckého kraje a na inspektorátu cizinecké policie v pražské Ruzyni budou od srpna zatím do konce roku dostávat stabilizační příspěvek 2500 až 5000 korun.

Policista s respirátorem - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Částka by měla motivovat k tomu, aby byl o práci v regionech s personálním podstavem zájem. Vyplácet se bude v první až sedmé pracovní třídě, v některých případech v osmé, stát to do konce roku vyjde asi na 230 milionů korun, řekl dnes novinářům ministr vnitra Jan Hamáček. Resort také vyhradil zhruba 300 milionů korun na odměny za služby při koronavirové krizi.