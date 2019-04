Letecká podpora, kterou poskytuje Letecká služba PČR, je pestrá. Neodkladné zásahy se provádějí na vyžádání letecké podpory buď Operačním odborem Policejního prezidia nebo Operačním a informačním střediskem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Jsou ale i další vzlety, ty zase vyžadují jednotlivé policejní útvary či hasiči. Jen vloni vrtulníky Letecké služby provedly 395 ostrých vzletů, což je o 24 více než rok předtím. Přitom každý rok počet vzletů vrtulníků stoupá. Celkem piloti vloni strávili ve vzduchu 3099 hodin počítáno po minutách skutečně strávených ve vzduchu. Své základny mají na letištích v Praze a v Brně.

Letecká služba disponuje osmi vrtulníky EC 135 T2 a šesti vrtulníky Bell 412 typy HP, EP nebo EPi. Právě typ Bell 412 EPi je v letecké rodině vrtulníků nejmladší. Poprvé vzlétl na začátku roku 2016. Jeho cena i s DPH je 450 milionů korun.

Vrtulník byl pořízen z dotací od Evropské unie a od státu. Dotace více než 398 milionů korun byla poskytnuta Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Státní dotace navíc činila více než 70 milionů korun.

„Poslední nový vrtulník Bell jsme získali v roce 2009, ty nejstarší jsou z roku 1993, proto evropský dotační program byl pro nás jedinečná možnost obnovit a doplnit leteckou techniku. Zároveň se nám z dotace povedlo nakoupit i tři automobilové cisterny na letecké palivo se speciální nástavbou a také čtyři optické plošiny se speciální kamerou tzv. flíry, které disponují kamerami pro denní i noční vidění (termovize pozn. red.) a jsou používány i k přenosu obrazu v reálném čase,“ vysvětlil plukovník Ing. Tomáš Hytych, MBA, ředitel Letecké služby Policie České republiky.

Nový vrtulník americké výroby je využíván na záchranářské i policejní práce, k převozu záchranářských týmů i k převozu transplantačních týmů nebo inkubátorů. Je vybaven jeřábem, slaňovací rampou a podvěsem, který se využívá k převozu těžkých břemen nebo k uchycení „bumbi-backetu“, tzv. bambi vaku pro letecké hašení.

Mnozí si ho mohou pamatovat z televizních záběrů při letošních záchranářských akcích při problému s lanovkou na Bukové hoře či v Jizerských horách nebo při záběrech z leteckého hašení na Zlínsku, u Karlových Varů, z Hřenska a na dalších místech po celé republice.

Z vrtulníku lze záchranáře na laně spustit i do hloubky šedesáti metrů. Přepravují se v něm například speciální policejní jednotky URNA, policejní zásahové jednotky, záchranářské týmy, kynologické týmy apod.

„Unijní“ vrtulník má svoji domovskou základnu na pražském letišti, létá a operuje však po celé republice. Jeho piloti se školí každoročně na simulátoru v Americe, základní typové školení probíhá ve Španělsku.

„Máme celkem 14 vrtulníků a přes 170 zaměstnanců jak policistů, tak občanských zaměstnanců zajišťujících chod služby. Mezi nimi je i deset operátorů dronů, protože máme i nově vzniklé oddělení bezpilotních leteckých prostředků, kde je cílem mít 28 lidí na čtyřech stanovištích v republice,“ podotkl ředitel.

Nepřetržitá pohotovost

Letecká služba zajišťuje nepřetržitou pohotovost vrtulníků a letových posádek k letecké podpoře policejních útvarů při akcích na záchranu lidských životů, zdraví a majetku, při pátrání po pohřešovaných osobách, nebezpečných pachatelích, ale i po odcizených motorových vozidlech.

Posádky vrtulníků provádějí zásahové, záchranné a pátrací lety, podnikají hlídkové a průzkumné lety. Dále se podílejí na řízení dopravy, pomáhají hledat důkazy a také pořizují dokumentaci při objasňování trestných činů.

Policejní vrtulníky lze spatřit v rámci podpory hasičských sborů při záchraně a evakuaci osob z nepřístupného terénu, při povodních, při hašení lesních požárů a požárů v nedostupných místech včetně následného monitoringu. Působí při monitorování a dokumentaci mimořádných událostí, monitorování dopravní situace nebo kontrole státní hranice.

Pohotovostní vrtulník je nasazován i při pátrání po letadlech v rámci SAR (Search and Rescue) v případě zachycení nouzového signálu o havárii nebo ztrátě letadla na našem území.

Vrtulníky Letecké služby působí i na horách při pátracích akcích Horské služby, při rychlé přepravě záchranářů na místo pádu laviny či evakuaci osob z poškozené lanovky. Své místo zastávají při povodních nebo záchraně při pádu ze skal a podobně, při přepravě materiálu záchranných týmů a potřebné techniky do nepřístupných míst.

Vrtulníky Letecké služby PČR se v minulosti účastnili i několika humanitárních pomocí v rámci hašení požárů v zahraničí.

„Naše služba nasazuje také vrtulníky v úpravě pro Leteckou záchrannou službu pro přepravu lékařů, zdravotníků a pacientů ve středisku Letecké záchranné služby v Praze. Další sanitní vrtulník je nasazen na středisku LZS v Brně, oba v systému nepřetržitého provozu H24. O jejich nasazení rozhoduje operační středisko Zdravotní záchranné služby v příslušném regionu,“ dodal ředitel Letecké služby PČR Tomáš Hytych.

Velitel Letecké služby Tomáš Hytych: Záchrana lidských životů je zásadní

Letecká služba Policie České republiky (LS) disponuje 14 vrtulníky. Pracuje tu 55 policistů pilotů, palubních techniků vrtulníků a operátorů bezpilotních leteckých prostředků, takzvaných dronů. K tomu další desítky občanských zaměstnanců zajišťují údržbu, opravy a logistické zabezpečení. Sedm let šéfuje Letecké službě Policie České republiky plukovník Tomáš Hytych.

Podařilo se vám zakoupit za evropské a státní dotace v celkové výši téměř 470 milionů korun nový vrtulník střední kategorie Bell 412 EPi. Jaký to byl pro vás pocit, když jste vrtulník měli na své pražské základně na letišti?

Zahřálo mě to u srdíčka. Za mého sedmiletého působení v Letecké službě to byl první koupený vrtulník, který stojí velké peníze.

Jak jsou vybaveny vrtulníky?

Máme jich celkem čtrnáct. Vrtulníky EC 135 T2 jsou nasazovány především na policejní činnosti v rámci Letecké záchranné služby. Jsou vybaveny dálkovou kamerou pro denní a noční provoz s možností přenosu obrazu na pozemní pracoviště a pátracím světlometem, pro práci v noci jsou posádky vybaveny brýlemi pro noční vidění.

Vrtulníky Bel 412 jsou předurčeny pro zásahové akce speciálních policejních jednotek a dále pro potřeby hasičského záchranného sboru. Jsou vybaveny slaňovací rampou pro rychlý výsadek zásahové jednotky, pro potřeby hasičů jsou vybaveny jeřábem pro evakuaci osob v nepřístupném terénu, k hašení jsou vybaveny podvěsným hákem pro upevnění vaku na vodu.

Hodně se hovoří o dronech.

Od loňského roku jsme postupně vybavováni bezpilotními leteckými prostředky. Jejich hlavní nasazení je při pátrání po pohřešovaných osobách, rekogniokaci (prozkoumávání pozn. aut.) terénu a při přenosu obrazu pro potřeby pořádkové, dopravní, cizinecké policie a dalších složek policie.

Vaše činnost je zaměřená na zmírňování problémů, potíží. Je okamžik, když se vám tohle podaří, ten nejlepší ve vaší pracovní činnosti?

Určitě. Záchrana lidských životů je zcela zásadní a základní. Je to vidět i na pilotech, kteří se vrátí z úspěšného vzletu. V jejich tvářích je cítit pocit sebeuspokojení z toho, co se jim povedlo. Jsem rád, že Letecká služba je skutečně v posledních letech veřejností vnímána stále více pozitivně. Jsme vidět doslova každý den a v celé republice.

Zachraňujeme hodnoty, ale především lidské životy. Nalézáme ztracené lidi, třeba seniory, houbaře, děti. Pro mě dobrý pocit je vždy, když je zajištěno to, proč jsme byli zřízeni. A když se posádka vrátí v pořádku. Staré letecké heslo zní, že: Musí být stejný počet startů i přistání. Pak je vše, alespoň relativně, v pořádku.

Takové pátrání po ztraceném houbaři bude asi pěkně drahé.

To je relativní. Když si uvědomíte, že hodina letu stojí na pohonných hmotách pro lehký vrtulník kolem pěti tisíc korun (zhruba 180 kg leteckého paliva pozn. aut.), personál je tak jako tak v práci, tak to oproti svolání a výjezdu pozemních záchranářů a dobrovolníků rozhodně drahé není. Naše rychlost je efektivnější a když jde o život, přiznejme si, co je „drahé“?

A co vám dělá problémy?

Především nedostatek kvalifikovaných lidí, nemůžeme doplnit stavy pilotů ani mechaniků. Pilot je v dnešní době nedostatkové zboží, a to samé se dá říci i o leteckém mechanikovi.

Která akce byla za sedm let u LS nejdramatičtější?

Každá akce je dramatická. Bez výjimky. Největší emoce ale asi panovaly v roce 2013, kdy jsem tu byl „čerstvý“ a byly rozsáhlé povodně.

Jaký byl váš profesní život, než jste se dostal k LS?

Původně jsem strojní zámečník, vystudoval jsem strojní průmyslovku, pak energetickou a následně zemědělskou strojní vysokou školu. Byl jsem mistrem odborného výcviku v ČKD, pracoval v JZD, dva roky jsem byl náměstkem v komunálních službách, od roku 1992 jsem nastoupil k policii na obvodní oddělení do Nového Strašecí.

Šest let jsem byl velitelem služby Okresního ředitelství policie v Rakovníku, vykonával jsem policejní dozor na stavbě a uvedení do provozu Zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech, od listopadu 2001 jsem pracoval jako náměstek ředitele Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, v roce 2012 jsem vyhrál výběrové řízení na post ředitele Letecké služby Policie ČR, kde jsem byl k 1. 4. 2012 jmenován do funkce.

Jak odpočíváte?

Mám tři dospělé dcery a syna, čtyři vnoučata. Od malička mám rád hudbu a auta. Kdysi jsem se na chvíli projel v závodním náklaďáku Liaz, který jel dakarskou rallye. Od dětství sbírám modely autíček, mám třeba stovku českých policejních vozů. Sbírám staré vojenské odznaky a modely vrtulníků. Svojí profesí policajt a u letadel jsem postižen.

Hraju aktivně na harmoniku a keyboard v malé rodinné kapele, miluju tango, lidovky, operety. I proto bych chtěl žít ve dvacátých letech na pražském Žižkově a zažít atmosféru s harmonikou v tamních hospůdkách.