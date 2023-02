Díky spolupráci města s Českým vysokým učením technickým v Praze je rekonstrukce polikliniky zařazena do mezinárodního projektu ARV pro energetiku a udržitelnost, jehož cílem je vyzkoušet na budově nejmodernější technologie. Na střeše a části fasády bude mít solární panely, které zajistí dostatek elektřiny. Veškerou vzduchotechniku a provoz budovy bude navíc řídit počítač. „Měla by to být skutečně „chytrá budova,“ říká projektový manažer ARV Michael Sikora.

Fotovoltaické zařízení bude vyrábět elektřinu, přebytečná energie, kterou vyrobí, se bude ukládat do baterií a následnou distribuci elektřiny bude řídit počítač. „Kromě toho se do vnitřních rozvodů montuje zařízení pro monitoring spotřeby a vnitřního prostředí, které bude sledovat, jaká je v budově teplota, vlhkost, jaké jsou emise oxidu uhličitého anebo prachu. Podle toho bude systém automaticky topit, větrat a tak dále,“ nastínil Sikora, co všechno systém umí a jak by měl fungovat. Autoři projektu nezapomněli ani na nabíječku pro elektroautomobily, která bude k dispozici venku na parkovišti.

Tudy posvištíte. Před rokem zahájili nový úsek D3 ke Kaplici a takhle pokročili

V budoucnu by mohla obdobná zařízená fungovat také na budově regionální knihovny či na Obecním domě Družba. Vymyslet konkrétní návrhy dostali za úkol karvinští studenti, kteří se do projektu aktivně zapojili, konkrétně žáci posledních ročníků základních škol a také středoškoláci z karvinského gymnázia a Střední průmyslové školy.

„Do tajů energetiky, udržitelnosti a fotovoltaiky se snažíme zapojit mladé lidi například formou seminářů. Také proto dostali za úkol vypracovat vlastní návrhy osazení městských budov fotovoltaickými panely tak, aby zajistili jejich energetickou soběstačnost,” přiblížil projektový manažer ARV Michael Sikora.

Prezentace studentských návrhů proběhne v polovině dubna. Studenti pak také dostanou zpětnou vazbu v podobě rozboru jejich prací, obdrží certifikáty, případně se účastní exkurze k tématu energetiky a udržitelnosti. Práce na rekonstrukci probíhají za lehce omezeného provozu polikliniky. Oprava běží od začátku prosince a naplánovaná je do konce letošního roku.