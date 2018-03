Polovina horníků přijde o práci. Těžební průmysl čeká robotizace

Americký prezident Donald Trump plánuje uvalit cla na dovoz čínského zboží do USA. Opatření by se mělo týkat produktů v hodnotě vyšší než 30 miliard dolarů (618 miliard korun), zavést by jej měl příští týden. Mělo by se týkat elektroniky, technologií a dalšího spotřebního zboží, ve hře je i zavedení víz. Informoval o tom server Politico s odvoláním na své zdroje.