Veterináři ve čtvrtek oznámili, že z Polska do Česka bylo dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie.

Ze skladu firmy Alda Foods v okrese Praha-západ odešlo nejvíc masa právě do Lomnice nad Lužnicí. Michal Kurtin v Kunovicích ve Zlínském kraji přijal zásilku 550 kilogramů masa, 178 kilogramů bylo ve firmě ve skladu pozastaveno. Podle Vorlíčka bude zničeno v asanačním podniku. Dalších 372 kilogramů rozeslal do deseti podniků na Zlínsku a jižní Moravě. Kromě Svatibořic šlo přes devět kilogramů do sklepa Skalák ve Skalce u Ježova, přes 21 kilogramů do firmy Transroll v Lednici, skoro 11 kilogramů do hotelu Rozkvět ve Veselí nad Moravou, přes 28 kilogramů do Krystalu v Hodoníně, přes dva kilogramy do restaurace U Kalendů ve Strážnici, přes deset kilogramů do podniku U Kačera v Hodoníně, přes šest kilogramů do Astorie ve Veselí nad Moravou, přes 11 kilogramů do Koruny Kroměříž a přes 170 kilogramů do prodejny v Napajedlech.

Na 200 vzorků

Přes 50 kilogramů pak odešlo ze skladu Alda Foods, ale maso bylo přidané do jiné šarže. Do MD Maso v Klecanech u Prahy tak odešlo 54 kilogramů a do firmy S.V.G ve Strakonicích přes 90 kilogramů, zda šlo o finální příjemce, ještě veterináři prověřují.

Firma Agro-CB má v Lomnici nad Lužnicí pronajaté prostory v Nádražní ulici, kde zpracovává maso. ČTK to na místě řekla jedna z obyvatelek domu. ČTK kontaktovala zástupce firmy, opakovaně zavěsil telefon. V domě je i prodejna masa, podle místních obyvatel už několik let nefunguje. Kovová roleta byla dnes stažená, na dveřích cedule s nápisem 25. 2. - 8. 3. dovolená. "O firmě nevím nic, nejsou vůbec v Lomnici přihlášeni ke svozu komunálního odpadu. Zjišťoval jsem u obvodního lékaře, jestli už se v Lomnici projevila salmonela, a nepotvrdil mi to, řekl, že žádná salmonelóza tady ještě nebyla potvrzena," řekl dnes ČTK starosta Lomnice nad Lužnicí Petr Baštýř (Spolek pro zdravou Lomnici).

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, kdy se údajně na jatkách v Mazovském vojvodství zabíjely nemocné krávy, odebrali veterináři na 200 vzorků, jeden z nich byl pozitivní na salmonelu. Kvůli němu ČR zavedla mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na bakterie salmonel. Odpoledne má ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k problematice dovozů potravin ze zahraničí tiskovou konferenci.