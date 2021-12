Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki totiž chce ještě v prosinci snížit spotřební daň benzín a naftu na (v přepočtu) 8 a 9 korun za litr. Tedy na nejnižší možnou mez stanovenou Evropskou unií. „Bude to ještě větší důvod sem jezdit,“ řekl v pondělí reportérovi Deníku u jednoho stojanů pumpy v Kudowě Zdróji řidič Petr, který sem jezdí pravidelně právě z nedalekého Náchoda. „Je to tu levnější. A to nemyslím jen benzín, ale i potraviny. Člověk tak dost ušetří,“ dodává řidič.

Ten u polské benzinky načerpal do svého automobilu 45 litrů benzínu. V Čechách by za to zaplatil 1660 korun. U Poláků to má o 165 korun levnější. „A když platím kartou, tak mi to vždy napočítá lepší kurz. To se nyní opravdu vyplatí,“ dodává muž. Větší množství aut s českou poznávací značkou vnímá v poslední době i sama obsluha pumpy na polské straně. „V poslední době jich sem v poslední době dost. Aspoň si člověk procvičí češtinu,“ potvrzuje jedna z prodavaček.

Podle analytika finanční společnosti Akcenta Miroslava Nováka si právě čerpadláři na polské straně hranice v příštích týdnech „užijí“ českých řidičů. Sám totiž nepředpokládá, že by šla nová česká vláda polskou cestou a snížila spotřební daň na pohonné hmoty (v Čechách je to v přepočtu 9,7 respektive 12,7 korun na litr).

„Pokud se podíváme na náš ekonomický vývoj, tak lze jen těžko predikovat, s čím nastupující vláda Petra Fialy přijde. S ohledem na situaci ve veřejných financích a státním rozpočtu je však velmi nepravděpodobné, že by k tomu přistoupila. V této době by si nabourala část příjmové stránky,“ říká Novák.

Cena pomalu klesá i v Česku

Exodu českých řidičů do Polska podle něj nezabrání ani zlevňování pohonných hmot u domácích pump, které bude zapříčiněno klesající cenou ropy. Barel této komodity stál ještě před třemi týdny 85 dolarů, nyní je za 63 dolarů. „Již nyní pozorujeme, že cena pohonných hmot u nás pomalu klesá. Pokud se bude nadále pohybovat kolem 70 dolarů, a také česká koruna bude stabilní, mohly by ceny v prosinci či ledu klesnout o dvě až tři koruny,“ odhadl Novák.

Pokud však opět stoupnou k 85 dolarům, klesnou ceny maximálně o korunu. Stejného názoru je i viceprezident Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Podle něj byl zázrak, když se po lobingu českých dopravců snížila letos na začátku roku o korunu spotřební daň na motorové naftě.

„Bylo to kvůli tlaku, aby čeští autodopravci byli schopni konkurovat těm polským. Obecně pak nepředpokládám, že se dál budou daně snižovat. Evropa navíc tlačí na zvyšování sazeb u fosilních paliv. Ta chce navíc zatížit i emisními povolenkami,“ dodává Indráček.

Ten si také nemyslí, že by přeshraniční pumpy mohly vést cenový boj a například ty na české straně snižovat ceny tak, aby konkurovaly polským. To si nemohou dovolit. I kdyby české pumpy prodávaly s nulovou marží, tak se stejně k těm polským nepřiblíží. A nikdo nepůjde na ceny, které by musel dotovat,“ uzavírá Indráček.