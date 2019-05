Civilizační skok, nebo nesmysl? Polsko chce megaletiště v poli

Obří letiště konkurující Frankfurtu nebo Londýnu, napojené na síť dálnic i nových vysokorychlostních železnic. V roce 2027 by v polích kolem vesnice Baranow ve středním Polsku mělo vzniknout „Centrální letiště Solidarita“, které by mělo být místem, kam zamíří transkontinentální linky z Asie a USA. Do Varšavy či Lodže by cestující měly rozvážet pohodlné rychlovlaky nebo by se tam měli dostat po dálnici.

V představách současné vlády Práva a spravedlnosti by letiště, k jehož výstavbě byl přijat loni speciální zákon, mělo znamenat pro Polsko podobný civilizační skok, jakými byly za předchozích kabinetů tisíce kilometrů nových dálnic. Vše za v přepočtu 340 miliard korun, z velké části z peněz EU. „Základním cílem je uspokojit dopravní potřeby v příštích desetiletích, po roce 2030 a později," říká hlavní manažer projektu „centrálního letiště" Piotr Malepszak. Zatím se ale v místech nového letiště stále pasou krávy a obyvatelé Baranowa a okolních obcí, kde mají být terminály, rychlodráhy a nové dálnice, stále nevědí, co s nimi bude. V referendu se sice 82 procent obyvatel Baranowa proti letišti postavilo, ale zákon má větší sílu. Souboj s Berlínem Otazník visí nad tím, zda se letiště může vyplatit. Příští rok se má totiž po mnoha odkladech otevřít nové letiště v berlínském Schönefeldu s kapacitou 28 milionů pasažérů. Samotné Polsko podle odborníků naplnit kapacitu byť jen počátečních 45 milionů pasažérů nemá. Největší současné polské Chopinovo letiště ve Varšavě odbaví ročně 17 milionů pasažérů. I když bylo nedávno modernizované a má se dál rozšiřovat, po otevření letiště Solidarita má být zavřeno.

