Rusko nyní dodává ropu do zemí Evropské unie ropovodem Družba, který vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky. Tokarev řekl, že dodávky ropy jižní větví očekává v příštím roce beze změn, protože tato přeprava je vyňata z unijních sankcí.