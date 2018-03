Polsko omezilo nedělní prodej. Lidé se však nákupů jen tak nevzdají

/ANKETA/ Polské supermarkety i maloobchodní prodejny zely minulou neděli poprvé od 90. let prázdnotou. V zemi totiž začal platit nový zákon omezující ve většině obchodů nedělní prodej.

Regulace prodejní doby, která vzešla z návrhů odborů Solidarity a získala podporu polské strany Právo a spravedlnost, by měla podle příznivců změny ulevit nejen zaměstnancům obchodů, ale také zajistit, aby polské rodiny trávily poslední den v týdnu jinou aktivitou, než návštěvou supermarketu.

Podle kritiků se však tato situace v důsledku novely zákona nijak nezmění, zákazníci totiž za nákupy vyrazí ke svým českým, slovenským či litevským sousedům. Nehledě na to, jak negativně se podle nich toto omezení podepíše na poklesu tržeb polských obchodů a celkově na zdejším hospodářství.

Nákupy v Česku? Pojeďte s námi!

Kdy v Polsku nenakoupíte?

Březen 18.

Duben 1., 8., 15. a 23.

Květen 13. a 20.

Červen 10. a 17.

Červenec 8., 15. a 22.

Srpen 19. a 26.

Září 9., 16. a 23.

Říjen 14. a 21.

Listopad 11. a 18.

Prosinec 9.

„Je to škoda. Obyvatelé země budou totiž utrácet dál, jejich peníze se však nedostanou k polským podnikatelům. Pouze k těm českým, slovenským a litevským. Už teď se objevují nabídky autobusových i vlakových dopravců, kteří obyvatele Polska za nákupy například do České republiky dovezou. A to nemluvím o turistech či příhraničních sousedech, o jejichž pravidelné nákupy budou naši obchodníci chudší,“ okomentoval situaci Maciej Ptaszyński, ředitel Polské obchodní komory, s tím, že například pro obyvatele polského Těšína přestává zákaz nákupu platit po 950 metrech. Stačí jim totiž přejít přes hraniční most Družby.

„Celý týden se kvůli práci do pořádného obchodu nedostaneme a neděle je proto jediný den, kdy můžeme udělat rodinný nákup na další dny. A když to nejde v Polsku, není problém zajet autem do některého z českých supermarketů, popřípadě si pro pár potravin zaběhnout do českého krámku. Ceny se zase tolik neliší,“ potvrdila Agnieszka Janusz z polského Těšína.

Pro ty, kteří by to snad měli do Česka o něco dál, nabízí dopravce LeoExpress možnost vyrazit na nákupy přes hranice autobusem. Jízdenka z Katovic do Ostravy, kde zákazníci najdou řadu obchodních center, vyjde zájemce na několik desítek zlotých.

Regulaci prodejní doby se Polsko rozhodlo zavést postupně, aby lidé měli čas si na ni zvyknout. V letošním roce proto obchody zůstanou zavřené vždy alespoň po dvě (v příštím roce pak po tři) neděle v měsíci. Od roku 2020 však začne zákon platit celoplošně, výjimku bude tvořit jen několik neděl připadajících na předsváteční období.

Zákaz prodeje se nevztahuje na lékárny, čerpací stanice, pošty, restaurace, pekařství či pohřebnictví.

HROZÍ ZÁKAZ NEDĚLNÍHO PRODEJE I V ČESKU?

V České republice se debata na toto téma rozvinula v roce 2016, když se v zemi schvaloval zákon omezující prodejní dobu o státních svátcích.

V současné době by chtělo plošný zákaz nedělního prodeje v Česku prosadit především Družstvo CBA CZ, sdružující 900 maloobchodních prodejen, podle kterého by toto omezení pomohlo udržet malé prodejny na venkově. Odboráři ani zástupci Hospodářské komory s tím však nesouhlasí.

V České republice musí mít nyní obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno v sedmi vybraných svátcích, a to na Nový rok, během Velikonočního pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den pak mohou mít otevřeno v dopoledních hodinách.