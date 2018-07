Polštář pro případ ztráty zaměstnání? Čtvrtina Čechů má úspory jen na měsíc

Tiché a příjemné město Luhačovice představuje čtvrté největší lázně naší země nabízí se zde více než 80 léčebných a relaxačně-rehabilitačních procedur! Ta možná nejdůležitější je ale zadarmo: klid, čistý vzduch, příjemní a vlídní lidé, zkrátka všestranná pohoda. Pokud by u nás mělo některé město kandidovat do známého italského hnutí Cittáslow „pomalu žijících“ měst pak by to určitě byly Luhačovice.