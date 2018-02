Polygon u Stříbra za miliardy dá práci i příležitosti

Stříbro - U Stříbra vyroste moderní zkušební okruh pro vozidla bez řidiče.

Vizualizace polygonu u StříbraFoto: Accolade

Dopravní hřiště za miliardy. Tak s nadsázkou označuje investor projekt, který zamýšlí vybudovat mezi Stříbrem a Těchlovicemi. Napravo od silnice ze Stříbra na Planou chce česká firma Accolade postavit zkušební polygon pro testování a certifikaci vozidel s autonomním řízením. Pokud půjde vše hladce, první auta bez řidiče se budou po okruhu prohánět v roce 2022.

V Evropě fungují v současné době pouze dva polygony, které umožňují plné testování autonomních vozidel jeden je ve Švédsku, druhý ve Velké Británii. Ostatní evropské okruhy umožňují jen částečné testování.

Polygon u Stříbra nabídne automobilkám možnost testovat veškeré dopravní situace. „Polygony, na kterých se dnes testuje, umí nasimulovat hlavně geometricky přísná města pravých úhlů. Takto ověřené systémy jsou ale v řadě evropských měst úplně ztracené. A právě takové prostředí budeme umět ve Stříbře navodit,“ vysvětlil za investora Milan Kratina. Okruh bude vedle městských uliček umět vytvořit i prostředí rychlostních silnic, silnic první třídy, okresek nebo jízdy v tunelu.

Celkem by mělo za vysokým plotem a valem na území, kde jsou dnes pole, vyrůst jedenáct a půl kilometru silnic různých parametrů, tunel, část simulující městské prostředí, polygon bude umět simulovat jízdu v různých povětrnostních podmínkách, zkrátka bude nabízet testování v reálném prostředí. Samozřejmostí je technické zázemí s kancelářemi a boxy pro vozidla.

MÍSTNÍ PROJEKT VÍTAJÍ

Podle investora přivede pracoviště na Stříbrsko řadu výzkumníků a vývojářů z celé Evropy, využívat jej budou moci studenti při svých stážích, najde se ale i řada pracovních příležitostí pro místní. A kromě toho lze předpokládat další navazující příležitosti pro živnostníky a není vyloučen příchod firem zaměřených na vývoj a high-tech do Stříbra.

Obyvatelé Těchlovic, kteří budou mít polygon doslova za humny, se projektu nebojí. „Řekl bych, že tři čtvrtiny obyvatel naší vsi to vítají,“ řekl Deníku Václav Holub. „Projednávali jsme to už na schůzi. Přinese nám to i obchvat na Stříbro nebo možnosti procházek, protože kolem areálu vznikne parková zeleň se stezkami.“

Výstavba moderního areálu je více než reálná, investor už jednal s majiteli pozemků. Kvůli projektu také bude nutné změnit územní plán pro tuto lokalitu.

Kladně se k polygonu staví také stříbrská radnice. „Projekt je pro město zajímavý, ale ještě bude předmětem jednání zastupitelstva města,“ řekl Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš s tím, že zastupitelé musí nejprve projednat zmíněnou změnu územního plánu.