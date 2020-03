Složitá situace posledních dnů, kdy lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnic stojí kvůli pandemii koronaviru v první linii, motivovala spoustu firem, nejvíce z oboru gastronomie, k tomu, aby zdravotníkům ulehčili v jejich práci a také udělali radost a poděkovali za to, co budou muset další týdny nebo měsíce obětovat.

Ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Jsme opravdu velmi překvapeni, kolik firem nabídlo svou pomoc ─ od různých darů, rozmanitých dobrot, květin, kávovarů, látkových roušek pro zaměstnance až po nabídky personálního posílení. Musím přiznat, že nás to mile zaskočilo a asi by nebylo správné „syslit“ si všechnu tu pomoc jen v naší nemocnici. Jsme jedno zdravotnictví, máme teď všichni stejného covidového nepřítele a taky stejné přání, aby bylo špatných zpráv co nejméně, a všichni jsme to zvládli,“ říká ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.