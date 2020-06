Tento postup minulý týden uložili ministerstvu dopravy poslanci hospodářského výboru. Materiál dnes schválila vláda. Podle Havlíčka by měly firmy nárok na garanci u půjček od pěti milionů do dvou miliard korun.

Dosud neměli dopravci nárok na to čerpat peníze z programu COVID Plus, historicky byli z podpory přes program Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP vyloučeni. Smartwings si proto dlouhodobě stěžují, že jsou zejména proti jiným dopravcům v Evropě znevýhodněni.

„To je to, co jsme stále chtěli, aby zde nebyla výjimka toho charakteru, že bohužel dopravní firmy žádat nemohly. Tím mohlo být dávno vyřešeno vše, co se týká i Smartwings. My to máme připravené a teď se budeme bavit o tom, jestli to tam (na vládě) i s ostatními kolegy dneska projednáme, nebo ne,“ řekl Havlíček podle ČTK na tiskové konferenci po jednání tripartity.

Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu COVID Plus. Srovnáváme tím podmínky na trhu, kdy tyto podniky neměly možnost využívat tuto formu podpory. Dnes schválila jednohlasně vláda,čímž jsme naplnili doporučení hospodářského výboru Sněmovny. pic.twitter.com/BVDaGCupJ1 — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) June 29, 2020

Proti pomoci je opakovaně ministryně financí Alena Schillerová, ta ale ve svých vyjádřeních mluvila o odmítání podpory jediné firmě. Na tento program by měli dosáhnout i jiní dopravci, nejen letečtí.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že pokud by se jednalo o obecnou, nikoli selektivní podporu, tak je otevřená o věci jednat. „Jsem proti selektivním podporám obecně, aby se podporovaly jednotlivé firmy, šlo se do Parlamentu žádat o záruku pro jednotlivé firmy, pokud nemáme jasnou strategii, co jsou strategické firmy,“ řekla novinářům. „Pokud se narovnají podmínky a bude to stejné pro všechny, tak to je i to, po čem kritici nějakého speciálního zacházení se Smartwings volali,“ poznamenal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kdo na podporu nedosáhne?

Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) garantuje 80 procent jistiny.

Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března. Zatím jej nemohou získat ani podniky, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu.

Podle dřívějších Havlíčkových vyjádření stát s leteckou společností Smartwings jednal o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu. Podmínkou by v takovém případě bylo přejmenování firmy na ČSA a udržení 2 500 zaměstnanců. Pokud by ale dopravní společnosti mohly čerpat ze standardních programů, žádné specifické požadavky by stát vůči konkrétním firmám mít nemohl, řekl dnes Havlíček.