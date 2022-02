Svoje aktivity museli pozastavit rovněž po spuštění invaze Rusů na Ukrajinů i pracovníci organizace Člověk v tísni. „Prioritou je pro nás bezpečnost našich zaměstnanců. Všichni jsou naštěstí v této chvíli v pořádku,“ říká regionální ředitel Člověka v tísni pro Východní partnerství a Balkán Petr Drbohlav.

Jakmile to situace dovolí, humanitární pracovníci opět vyrazí do terénu s pomocí. „V první fázi budeme zajišťovat především nejzákladnější potřeby podle aktuálně se vyvíjející situace. Obvykle to bývají potraviny, finance a zázemí pro vnitřní uprchlíky,” dodává Drbohlav.

Humanitární pracovníci pomáhají lidem na obou stranách konfliktu. Kromě základních životních a také hygienických potřeb pomáhali se zajištěním uhlí a dřeva. Lidé totiž mnohdy nemají ani čím topit. „Některé poničené domy jsme pak pomáhali sanovat,“ podotýká Arvenis.

Jak přispět?



ADRA

Na veřejnou sbírku je možné přispívat prostřednictvím portálu Darujme.cz nebo přímo na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500



ČLOVĚK V TÍSNI

Pomoci lze přes webové stránky Člověk v tísni a následně kliknutím na odkaz „Podpořte sbírku SOS Ukrajina“.



ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Přispět na pomoc Červenému kříži na Ukrajině lze několika způsoby. Jedním je klasický způsob, a to zaslání peněžitého daru na číslo účtu 333999/2700, variabilní symbol 1502.

Finanční pomoc lze rovněž poslat přes webovou stránku cervenykriz.eu a následně buď vyplněním webového formuláře či jednoduše načtením QR kódu.