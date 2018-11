Poplatek za popelnici zdraží. Někde až trojnásobně

Na skládkách bude možné uložit jen desetinu komunálního odpadu. Obce by měly lidi motivovat k většímu třídění.

Češi třídí obaly lépe než řada dalších Evropanů. Budou ale muset ještě přidat. Do roku 2035 mají členské země Evropské unie recyklovat 65 procent komunálního odpadu. Na skládkách jej bude smět skončit nanejvýš deset procent, a poplatky za skládkování tak zřejmě vzrostou.

Na ulicích by mělo stát víc barevných popelnic na různé druhy odpadu. Rozšíří se tak třeba kontejnery na plechovky. V roce 2030 totiž bude povinné recyklovat 60 procent hliníku a 80 procent železných kovů.

„Zmenší se intenzita a pravidelnost svozu toho, co dnes házíme do popelnice na směsný komunální odpad,“ řekl Deníku Jaromír Manhart z ministerstva životního prostředí. Obce by měly víc motivovat ke třídění. Pomoci by jim měla sada připravovaných nových odpadových zákonů, které ministerstvo představí na podzim. Očekává, že začnou platit nejpozději v červenci roku 2020 s účinností od ledna 2022.

Nyní Češi podle Manharta ročně za svoz komunálního odpadu platí mezi 400 a 750 korunami, zhruba stejnou částku navíc na každého vynaloží obce. Podle nové legislativy by lidé mohli za odvoz odpadu zaplatit možná téměř třikrát víc než nyní.

Dostaneme na výběr

Pokud budou plánované změny schváleny, bude možné si vybrat. Buď dosavadní paušální systém, nebo lidi zaplatí podle toho, kolik odpadu vyprodukují.

„Je to motivační systém, při kterém si občan bude moci zvolit frekvenci svozu a velikost odpadové nádoby,“ vysvětlil Manhart.

Spalovat, nebo ne?

V Česku se na skládky ročně odváží 2,5 milionu tun odpadů a 800 tisíc tun odpadů skončí na spalovnách. Úředníci by chtěli spalovat více. „Když odpad nelze materiálově využít nebo recyklovat, lze jej aspoň využít energeticky,“ prohlásil Manhart.

Nyní se rekonstruuje spalovna v pražských Malešicích. „Je také zahájen proces posuzování vlivu na životní prostředí v areálu elektrárny v Mělníku, kde by měly vzniknout další kapacity,“ připomněl Manhart. Se stavbou spalovny u Mělníka ale nesouhlasí lidé z Horních Počapel, na jejichž katastru má vyrůst. Proti jejímu zřízení bojují i ochránci životního prostředí. „Vůbec není vyřešena doprava odpadu do spalovny. Chybí tam řada obchvatů měst a obcí, které jsou už dnes přetíženy dopravou,“ řekl Deníku Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Připomněl, že kromě pražské spalovny je v Čechách také další v Liberci, naopak na severu Moravy nestojí žádná. „Naprosto žádná kapacita spaloven tam není a vozit odtud odpady do Mělníka nedává logiku,“ dodal Kropáček.

Odpady nově

Změny do roku 2035:

- recyklace komunálního odpadu 65 %

- skládkování max. 10 %



Cíle pro recyklaci obalů do roku 2030:

- plast 55 %

- papír 85 %

Zdroj: Rada EU