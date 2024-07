Žádost o vykopání studny zdražila od července ze 300 korun na 10 tisíc. Ještě letos se ale podle všeho zase sníží. Podle studnařů lidé zvýšení sice zaregistrovali, ve světle celkových nákladů to je ale jako plivnutí do moře. „Veškeré povolení a dokumentace vyjdou průměrně na patnáct až dvacet tisíc,“ uvedl studnař Karel Petráň.

Další desetitisíce stojí materiál a práce. Jen betonová skruž vyjde na zhruba dva tisíce korun. „Na deset metrů hlubokou studnu jich potřebujete dvacet,“ popsal Petráň. I tak má podle jeho slov práce a zákazníků dost. „Lidé mají zájem o výkop nových i obnovu starých studní. Zvlášť když má člověk třeba zahradu a tedy vyšší spotřebu vody, návratnost investice je výborná,“ dodal studnař.

Při pohledu na nové ceníky správních poplatků od července, s aktualizovaných stavebním zákonem, se mnozí nestačili divit. Ze 300 korun na deset tisíc zdražila i žádost na domovní čističku odpadních vod, z tisícovky na pět tisíc povolení garáže.

Chybu resort napraví

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), pod nějž legislativa spadá, zařadil u některých položek brzy zpátečku. „Poplatky za studny a čističky odpadních vod snížíme, napravíme chybu hnutí ANO,“ uvedl na síti X Bartoš. Návrh této změny totiž podle něj prosadila ještě předchozí vláda Andreje Babiše (ANO).

Ministr Bartoš to přesto schytal na sociálních sítích i mimo ně. „O těch poplatcích se vědělo dlouho dopředu. Proč se to nenapravilo dříve? Doufali jste, že to lidem bude jedno a vybere se více peněz?" reagoval na Bartoše na síti X uživatel lukasek. Vyjádřil se také premiér Petr Fiala (ODS). „Nedává žádnou logiku, aby bylo povolení studny nebo domácí čističky dražší než povolení stavby rodinného domu,“ napsal na síti X.

Už slíbené snížení napálených poplatků vítá také předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková. „I těch případných pět tisíc je velké zdražení. Ale člověk zase nežádá o povolení studny nebo garáže tak často. Zvýšení ze tří stovek na deset tisíc bylo opravdu hodně a podle všeho to zůstalo v úpravě stavebního zákona nedopatřením,“ řekla Olšáková Deníku. Jak podotkl ministr Bartoš, při hlasování ve sněmovně o nové legislativě si toho asi nikdo nevšiml. „Hlasy pro stavební zákon dala i opozice,“ poznamenal.

Termín úpravy je zatím nejasný

Každopádně nyní se stavebníkům počítajícím každou korunu vyplatí počkat. Otázka je dokdy. Z prohlášení ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že ke změně nedojde dřív než na podzim.

V současné době o poplatcích jednají zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva zemědělství. „Mezi oběma resorty panuje shoda, že studny a čističky odpadních vod s určitými parametry se zahrnou mezi jednoduché stavby. To znamená, že by se na ně vztahoval správní poplatek pět tisíc korun a dokumentaci vypracoval projektant. Na druhou stranu nebude potřeba prováděcí projektová dokumentace a stavba nebude vyžadovat kolaudaci. Úpravu by měl obsahovat pozměňovací návrh, který v září načtou ministři Bartoš a Výborný ve druhém čtení k LEX OZE,“ sdělil Deníku mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko.

Jak upřesnil mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý, zlevnění se má týkat správního poplatku za povolení studní sloužících k odběru vody, jenž nepřekračuje šest tisíc metrů krychlových za kalendářní rok nebo 500 metrů krychlových v každém měsíci kalendářního roku, a malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel.

Ke změně bude nutná úprava legislativy. Od července se vlivem nového stavebního zákona stavby rozdělují do čtyř základních kategorií. Každá z nich má svůj způsob projektování, povolování, provádění, kolaudace a odstraňování. A postupy se zásadně liší. Jde konkrétně o drobné, jednoduché, vyhrazené a tzv. ostatní stavby.

Změna parametrů

Už zaznělo upozornění před plánovaným přesunem studní do kategorie jednoduchých staveb. „Studna a ČOV nyní, jakožto stavba ostatní, vyžaduje autorizovaného projektanta, dozor a stavební firmu. Pokud by to nově byla stavba jednoduchá, pro provedení jakkoliv hluboké studny by nebyl potřeba ani projekt, ani dozor nebo stavební firma,“ vysvětlil projektant a jihomoravský zastupitel Petr Kunc.

Stavba svépomocí v určitých případech nemusí být bezpečná. Vždyť vrtané studny se hloubí okolo dvacet metrů a víc. Kopané jsou většinou mělčí, ale existují výjimky. „Nejhlouběji jsem kopal do 27 metrů, kolega až do 40 metrů,“ doplnil Petráň.