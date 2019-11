Poprvé přes deset miliard. Drogerie dm zvyšuje obrat

Drogistický řetězec dm drogerie markt upevňuje svoji pozici v Česku. Za minulý fiskální rok (skončil v září) firma poprvé překonala hranici deseti miliard korun, když celkový obrat dosáhl 10,58 miliard korun. To je meziročně o 11 procent více. Společnost to potvrdila v tiskové zprávě. DM v Česku nyní provozuje 232 prodejen (meziročně o čtyři více) a zaměstnává téměř 3400 lidí. Do modernizace prodejen firma investovala 227 milionů korun.

DM Drogerie - Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Karásek

Že se společnosti na českém trhu daří, ukazuje nejen pozitivní hospodářský vývoj, ale také výsledky mnoha nezávislých studií. Společnosti se podařilo obhájit loňské vítězství v soutěži Mastercard Obchodník roku 2018, kde zvítězila v oborové kategorii „Obchodník s drogerií a parfumerií“. Zneužití tržní síly. Makro dostalo od antiminopolního úřadu pokutu 46 milionů Přečíst článek › Poprvé se v uplynulém roce vybrané prodejny dm zapojily do soutěže Diamantová liga kvality, kterou pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu. Všech osm přihlášených prodejen si odneslo vysoká hodnocení, nejúspěšnější prodejnou se stala prodejna dm Velký Týnec v obchodním centru Olympia Olomouc, která si odnesla ocenění „Za vynikající kvalitu“. Svou pozici obhájila společnost dm i coby „Nejdůvěryhodnější značka“ v kategorii „Drogerie“, když počtvrté v řadě získala toto ocenění, které uděluje společnost ATOZ marketing. Již po sedmé v řadě se společnost dm hrdě hlásí i k vítězství v Czech Superbrands. Začátkem roku 2019 byl zahájen projekt na rozšíření skladovacích prostor a aktuálně zahajuje společnost dm provoz nového skladu v Divišově určeného pro velkoobjemové zboží. V oblasti digitalizace investovala společnost dm v uplynulém období do internetového připojení prodejen nové generace. „Tento nanejvýš potěšitelný výsledek je důsledkem permanentního procesu obnovy ve všech oblastech našeho ekonomického společenství, kdy je cílem každého spolupracovníka dm potřeby zákazníků nejen naplnit, ale dokázat zákazníky nadchnout pro nové myšlenky a zaujmout je novými nabídkami nebo službami,“ konstatoval Gerhard Fischer, předsedající jednatel společnosti dm Česká republika. DM drogerie byla založena v roce 1973 v německém Karlsruhe. V České republice působí od roku 1993. Přivonět a ušetřit. Kombinace nákupů on-line i v obchodě láká Přečíst článek ›

Autor: Redakce