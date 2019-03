„Drony jsou fenoménem dnešní doby. Oslovili jsme šikovné fotografy, kteří nám nafotili stovky snímků českých památek,“ řekla Ivana Maršálová, marketingová ředitelka Dino Toys. „Pro uvedení nové dronové kolekce jsme zvolili tři záběry. Určitě však nezůstane jen u nich, do druhé poloviny roku plánujeme tuto řadu rozšířit o další snímky," dodává.

V Česku skládání zlidovělo tak, že hře málokdo řekne jinak než „pucle“. Má spoustu příznivců, jen Dino Toys ročně prodá 425 tisíc krabic puzzle, z toho 76 procent tvoří ty určené pro děti. Těm procvičují pozornost, soustředění i motoriku. Dospělým se ale tato relaxační činnost musí připomínat. Pro snazší zorientování ve skládání puzzle existují specializované weby, které začátečníkům i pokročilým dávají rady, jak efektivně skládat, jak neztrácet trpělivost a jak si vše co nejvíce užít.

Skládání puzzle mimo jiné zvyšuje produkci dopaminu, čímž přináší pocit štěstí a uspokojení. Není tedy divu, že je pro mnohé nadšence neodolatelnou formou odpočinku. Třeba slavný miliardář Bill Gates by si klidně mohl vybrat i mnohem nákladnější zábavu, přesto říká, že na dovolenou si vždycky bere alespoň jedno balení.

Pop-art

Dalšími hity v letošních motivech jsou skládačky v pop-artovém stylu. „Chtěli jsme, aby zaujaly na první pohled, aby tak trochu křičely z regálů, a myslím, že se to podařilo,“ vysvětlila Maršálová neotřelý design. Tři úvodní motivy jde zatím skládat v počtu 300 a 500 dílků, které zaručeně osloví teenagery. Dospělí se pak dočkají podobných bláznivých motivů na tisícových puzzle už ve druhé polovině roku.

Originální novinkou je řada Relax. Ta čítá čtyři motivy designových puzzle, kde se mísí nadčasový trendy vzor Chevron, který je na výsluní v textilním návrhářství i interiérovém designu, s jemnými, lehce esoterickými prvky v pastelových barvách.

Dino Toys chce s touto řadou, která zobrazuje mimo jiné lapač snů, peříčka či populární jednorožce, podpořit relaxační funkci puzzle a také zmíněné zdravotní benefity. „Důležitým efektem skládání je, že lidé uvolní svou mysl, odpočinou si, zbaví se stresu a navodí dobrou náladu,“ přiblížila marketingová ředitelka Dino Toys. Lékařské studie potvrzují, že by se to zákazníkům mělo při skládání povést.

Rodinnou českou firmu Dino Toys se sídlem v Mnichově Hradišti založil v roce 1993 Ladislav Mareš, autor slavných Dostihů a sázek. Z původní malé firmy se vypracovala na předního producenta hraček, deskových her, puzzle, karet a dalšího hračkářského zboží. Do skupiny Dino Toys patří Dino Topa, výrobce obrázkových dřevěných kostek a padesátiprocentní podíl výrobního závodu O.K. Oriens Karton, kde vznikají všechny kartonové produkty Dino Toys.