Je to poměrně překvapivé, ale největší objemy sázek typu casino zaznamenávají jejich internetoví provozovatelé u takzvaných automatů. Ty spolehlivě předčí jindy tolik oblíbenou ruletu nebo karetní hry jako Poker nebo Black jack.

Herna v obýváku

Ukazuje se tak trend poslední doby, kdy se hráči přesouvají z kamenných heren do pohodlí vlastních obýváků.

„Klasické hry se symboly ovoce se hrají v České republice více než ty moderní, jsou opravdu hodně oblíbené,“ říká marketinkový ředitel Fortuny Roman Maco, podle něhož se 84 procent všech sázek v sekci Online casino odehrává právě na „automatech“.

Fortuna je přitom nejaktivnější co do počtu nově spouštěných her a momentálně u nás provozuje největší online casino.

„Dbáme přitom pokaždé na to, aby všechny hry včetně popisků byly v češtině,“ doplňuje Roman Maco.

Sázkovky lákají na akce a bonusy

Kromě Fortuny jsou na poli internetového casina nejsilnějšími provozovateli ještě společnosti Tipsport a Sazka. Své klienty se všechny jmenované sázkovky snaží nalákat ke hře různými zvýhodněnými akcemi a bonusy.

„Jsem zaregistrovaný u dvou společností zároveň a docela dobře se o mě starají. Teď je období, kdy se téměř neustále objevují nabídky typu vlož 300 korun a dáme ti 300 jako bonus nebo různý počet volných zatočení v automatových hrách. To se mi samozřejmě líbí, ale je třeba si pohlídat, kdo má zrovna jakou akci a kam se vyplatí vkládat,“ svěřuje se svou zkušeností Pavel Košík ze severních Čech, který podle svých slov většinou tráví u sázek dvě až tři hodiny odpoledne, když se vrátí z práce a bere hru jako dobré odreagování.

„Zábava je to pro mě nejlepší, občas si přilepším finančně, ale večer už se chci věnovat rodině nebo kamarádům,“ říká sázkař Pavel.