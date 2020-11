Jmenuje se to Protiepidemický systém České republiky a má zkratku PES. Odtud pochází i jeho logo. Funguje tak, že sleduje čtyři parametry: počet lidí nakažených koronavirem na sto tisíc obyvatel za čtrnáct dnů, totéž u seniorů, reprodukčního čísla R sledujícího, kolik lidí nakazí jeden nemocný na covid-19, a podílu nových pozitivních testů na celkovém počtu za sedm dnů.

Výsledek bude rozložený na procentuální škále od nuly do sta mezi pět barevných rizikových stupňů. Od nich se pak budou odvíjet opatření. Nejpřísnější fialový, což je současný stav, je od 76 procent výše, nejmírnější zelený je od dvaceti níže.

Pokud bude procentuální ukazatel sedm dnů nižší, než je nastolený stupeň (od středy do středy), mělo by následující pondělí dojít ke zmírnění opatření. Pokud bude tři dny horší, zpřísní se. Co by změna rizikového stupně přinesla, si můžete přečíst na našem webu.

Kdy by mělo dojít k první změně?

Od minulé středy do včerejší uzávěrky se ukazatel pohyboval na 70 procentech. Pokud tomu tak bude i dnes, dojde k lehkému zmírnění opatření, jež jsou popsána v tabulce v červeném stupni. (pcl)