České vodní dýmky válcují konkurenci i v Turecku. Představily se na Meat Designu

Vypadají jako ze sci-fi, jejich účel prozrazuje na první pohled jen typická hadice s náustkem. Našinci je pořádně poznávají až na čtvrtém ročníku přehlídky Meat Design v Ostravě.

„Je to paradoxní, ale největší odbyt máme skutečně v zemích s tradiční kulturou kouření vodních dýmek. Jako by se ze Spojených arabských emirátů či Turecka dovážel do Česka třeba křišťál…“ popisuje Martin Klimo z brněnské firmy Shisha Original.

Její produkty jsou důsledkem diskuze partičky tamních milovníků vodních dýmek nad vlastní – samozřejmě originální – konstrukcí. Kromě docela běžného křišťálu totiž Shisha Original používá totiž asi jako jediná v oboru k výrobě vázy (nádoby na vodu) porcelán!

„Pravý český. Vývoj prototypu ale trval asi dva roky a spotřeboval spoustu času i prostředků. Zkoušelo se a odlévalo tak dlouho, až to fungovalo,“ líčí Klimo s tím, že tak svým způsobem navazují na tradici porcelánových fajfek kdysi běžných ve zdejších poměrech.

K obvyklým dýmkám mají daleko

Modely z řad Aristo a Mood však mají daleko i k obvyklým vodním dýmkám vzhledem a cenami pohybujícími se v řádech stovek eur! Kromě porcelánu, křišťálu či italské kůže (na hadice) jsou z nerez oceli a různých druhů kvalitních dřevin (olše, javor, třešeň, olše…).

„Poprvé jsme je předvedli na největším dýmkařském veletrhu na světě v německém Frankfurtu. Byl z toho obrovský úspěch, čímž jsme si ověřili, že to má smysl,“ vysvětluje Klimo. Za hranicemi tak zůstává okolo devadesáti procent produkce firmy Shisha Original.

„Premiéru na české výstavě jsme měli právě na ostravském Meat Designu. Docela jsme za tuto akci rádi a chceme se tady v příštím roce vrátit,“ podotýká Klimo. Ten s kolegy a zajímavým portrfoliem vyrazí brzy například do Ruska, Španělska, ale také Miami v USA.

„A nebude to tak, že se vydá model a nechá ležet jen tak. Musíme sledovat, co je ve světě vodních dýmek aktuální a reagovat na to,“ uzavírá Klimo s upozorněním, že v Brně neustále vyvíjejí a inovují. Byť základem je pořád nádoba s trubicí uvnitř a hadicí s náustkem.

Meat Design 4Multifukční aula Gong a část bývalého Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice hostila na ploše cca 1300 metrů čtverečních čtvrtý ročník přehlídky originálního českého designu. Stánků se podle hlavního organizátora Martina Lehockého objevilo na dvě stovky. „Zajímavé na této akci je, že se tady prezentují firmy se zajímavými řešeními a ověřují si budoucí pozici na trhu,“ pochvaloval si architekt Adam Weczerek. Ten s chemikem Martinem Součkem vymyslel v Opavě „chytrý“ beton umožňující produkovat z něj docela tenké doplňky a prvky do domácností bez obavy o praskání jejich konstrukcí.