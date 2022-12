„Řadu agend je nyní možné vyřídit z domova. Pokud občané přicházejí do kontaktu se státem, tak to v mnoha případech a ve velkém objemu bývá právě v souvislosti s řidičským oprávněním, nebo s vozidly. I proto pokládáme za naši odpovědnost, abychom v rámci digitalizace veřejné správy jako resort dopravy byly jistou vlajkovou lodí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Usnadnění komunikace. O výměnu řidičáku či vydání nového se bude žádat i on-line

Každý rok si v Česku musí nechat obměnit svůj řidičský průkaz zhruba půl milionu šoférů. Elektronicky požádat o výměnu však mohli pouze ti, kterým končila platnost průkazu, a to ještě přes Portál občana. Ušetřili tak jednu cestu na úřad. Ostatní, kteří chtěli nahlásit změnu údajů, museli absolvovat klasická „dvě kolečka“ návštěv. S tím je však konec.

Přes webovou adresu www.portaldopravy.cz lze řešit záležitosti s plastovou kartičkou řidičů online. Navíc nový řidičský průkaz může žadatel získat v rámci takzvaných Blesků do pěti pracovních dnů. Na úřad si jej akorát již musí přijít vyzvednout. Zatím. „Chtěli bychom, aby bylo možné v budoucnu vyzvedávat řidičské průkazy nejen na úřadech, ale i třeba na poště či jiných místech. To je zatím budoucnost,“ nastiňuje Kupka.

Nová „aplikace“ toho vyjma agendy spojené s řidičskými průkazy umí více. Kromě žádostí o výměnu či pořízení nového řidičského průkazu zde motoristé zjistí svůj bodový „účet“, údaje o přestupcích, najdou zde i informace o elektronické dálniční známce, ale i o vlastněných či provozovaných vozidlech. A to i těch, které již nevlastní. Zobrazují se však informace pouze z doby vlastnictví, tedy stav kilometrů či výpisy z technických kontrol.

Řidiči na povinném ručení přeplácejí tisíce. U starších aut má cena klesnout

Systém neslouží jen majitelům motorových vozidel. Podobné agendy nabízí i pro plavbu a letectví. Uchazeči se tu mohou přihlašovat na zkoušky. „Chceme dále rozšiřovat možnosti úprav v oblasti řidičských průkazů, ale i registrů vozidel, v agendách plaveb a letectví,“ upřesňuje šéf resortu.

Už v příštím roce by se uživatelé měli dočkat dalšího zásadního vylepšení. Nově bude možné zaplatit i správní poplatky. „V praxi to zatím funguje tak, že žadatel při vyzvednutí řidičského průkazu správní poplatek zaplatí před vydáním na úřadě. V příštím roce by jej rovnou zaplatil při žádosti,“ upozorňuje zástupce zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal. Spolu s tím by další změnou v příštím roce mělo být rozšíření online služeb i pro firmy a podnikatele

Jen připojení k internetu a webový prohlížeč ovšem nestačí. Úspěšné přihlášení do aplikace je totiž možné buď prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Do systému se lze dostat i bez přihlášení. V takovém případě má uživatel minimum možností.

Občanka i řidičáky se přesunou do mobilů. Bartoš chce eDokladovku spustit za rok

Už v blízké době by Češi u sebe nemuseli nosit žádné plastové kartičky. Vláda hodlá lidem umožnit mít dokumenty a průkazy nahrané ve speciální aplikaci v mobilním telefonu. Projekt by mohl být spuštěný do konce příštího roku. Aplikace s názvem eDokladovka však v žádném případě nebude nahrazovat fyzické doklady. Možnost přejít na modernější způsob „nošení“ dokladů bude zcela dobrovolná. Uživatelé si eDokladovku budou moci kdykoliv stáhnout z Google Play či App Store, stejně tak ji budou moci odinstalovat. Fungovat by měla na podobném principu jako aplikace Tečka. Tou lidé prokazovali svoji bezinfekčnost v době sílící pandemie.

Portál dopravy nyní nabízí či letos nabídne digitální dopravní služby pro…

…řidiče:

údaje o ŘP,

e-podání žádosti o ŘP,

výpis z bodového konta,

údaje o přestupcích,

údaje o zákazech řízení,

údaje o profesní způsobilosti;

…vlastníky a provozovatele automobilů:

údaje o všech (historicky) vlastněných autech,

předvyplnění žádosti o změny v registru,

kontrola tachometru,

přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku,

přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky,

přístup k mýtnému portálu,

ověření vozidla řidiče taxislužby;

…majitele, provozovatele či vůdce lodí:

e-podání na průkaz vůdce plavidla,

přihlášení se na zkoušky,

a ještě letos zde přibydou: údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel;



…majitele či provozovatele letadel a piloty:

registrace provozovatele dronů,

rezervace termínu zkoušky,

nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty,

vydání pilotních a technických průkazů,

a ještě letos zde přibydou: údaje o držených průkazech, údaje o letadlech;



…či zpřístupnění dalších služeb na jednom místě jako:

ověření vozidla řidiče taxislužby,

OneTicket,

přímé propojení s Portálem občana,

aktuality v dopravním sektoru.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Co je to Bankovní identita



Bankovní identita je digitální zabezpečení, jedná se o jakousi digitální peněženku. Zřízenou ji mají lidé využívající internetové bankovnictví. Přístupové údaje pak neslouží jen na přihlášení do bankovnictví, ale i do systémů pro komunikaci se státními či krajskými úřady. Pro komunikaci BI využívají i některé pojišťovny, internetové obchody a podobně. V současné době Bankovní identitu klientům nabízejí Air Bank, České spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank.