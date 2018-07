Poslanci zavrhli plast. Kávu si míchají lžičkami ze dřeva

Na chodbách a v kancelářích sněmovny přibyly nádoby na tříděný odpad a zákonodárci se v předstihu připravují na novou ekologickou směrnici EU.

Dřevěné příbory a talířky místo plastových. Nádoby na tříděný odpad na chodbách i v kancelářích. Poslanci před měsícem najeli na šetrnější přístup k životnímu prostředí.

„Vyzkoušeli jsme si, že to u nás funguje, a že to do budoucna může fungovat i jinde,“ řekl Deníku František Elfmark z Pirátů, jenž je členem poslanecké komise pro chod sněmovny i výboru pro životní prostředí. Změnu kolegům naordinoval spolu s kancléřem sněmovny Janem Morávkem.

Ekologové zákonodárce chválí. Podle Iva Kropáčka z Hnutí Duha by ale v „zelených“ aktivitách měli ještě přitvrdit. Nicméně zákonodárci se strefili do mínění Čechů, protože 90 procentům z nich hromadění odpadu opravdu vadí.

VODA UŽ JEN VE SKLE

„Nekupujeme již do sněmovny plastové lahve s balenou vodou, které se dřív dávaly na všechna jednání, semináře a kulaté stoly,“ uvedl Elfmark. Poslanci a hosté místo toho dostanou do sklenic vodu rozlévanou ze skleněných karaf.

Elfmarkovi vadilo, že se ve sněmovně používaly plastové talířky, příbory a kelímky na jedno použití. Poté, co poslouží svému účelu, je lidé vyhazují do komunálního odpadu a s ním končí na skládkách.

Novinkou je i častější vynášení košů. S příchodem podzimu chce podle Elfmarka vedení dolní parlamentní komory změny zhodnotit a udělat ekologický audit. „Mělo by se projevit, jaké tam jsou ještě rezervy a jaké věci by se daly posunout ještě dál,“ vysvětlil.

SEN O KOVOVÝCH LŽIČKÁCH

Poslanec by preferoval například návrat k tradičním kovovým lžičkám. „Dají se používat dlouhodobě a stačí je umýt. Na ty dřevěné a jejich likvidaci se také musí vynaložit nějaké náklady,“ řekl Elfmark. Kancelář sněmovny od nerezových lžiček v minulých letech zčásti ustoupila proto, že se ztrácely. „Lidé si to neuvědomují a zřejmě zbytky hodí do koše i se lžičkou,“ míní Elfmark. „Věřím, že se zde v budoucnosti zase bude používat jenom kov,“ prohlásil.

Expert Hnutí Duha na odpady Ivo Kropáček vidí rezervy v přístupu sněmovny například u malých cukříků balených v obalech z papíru a plastu, které nelze recyklovat. „Dořešit by chtěla také mléka do kávy v plastu,“ řekl Kropáček Deníku. „Poslanci však již řekli, že na tom také zapracují,“ chválí je ochránce životního prostředí

„Každý státní úřad, a není to jenom Poslanecká sněmovna, by měl jít příkladem,“ poznamenal. Důvěryhodné je podle něj třeba ministerstvo pro životní prostředí, kde hosté na jednání dostanou kohoutkovou vodu s citrónem a cukr v cukřenkách. Podle Kropáčka by je měly následovat i další, zejména státní instituce.

Zelenají však nejen čeští politici. Evropská unie připravuje novou směrnici omezující používání jednorázových plastů. Měla by začít platit od května příštího roku, pokud ji ovšem odsouhlasí Evropský parlament i členské státy.

Týkat by se měla i plastových tyčinek na čištění uší. „V mořích se nacházejí ve velkém procentu, a přitom již nyní mají náhradu z rozložitelného materiálu,“ dodal Elfmark.

PRŮZKUM: NEBEZPEČÍ ZNÁME

Češi si nebezpečí plynoucí z hromadění odpadů a znečišťování přírody dobře uvědomují. Podle nejnovějšího průzkumu, který včera zveřejnilo CVVM, je za závažný problém označilo přes devět desetin z tisícovky respondentů. Výzkumníci uvádějí, že názor lidí na tyto otázky se příliš nemění po více než 15 let, co se tyto průzkumy provádějí.